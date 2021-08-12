Prisma откроет магазин в Маарду

Совсем скоро будут открыты супермаркеты Tiskre Prisma и Linnamäe Prisma, а в следующем году — Maardu Prisma, Roo Prisma, Saue Prisma и Rapla Prisma. ”Как и другие магазины Prisma, Maardu Prisma будет предлагать клиентам очень широкий ассортимент. В магазине запланирована и зона Food Market, где можно будет приобрести свежее мясо и рыбу, а также свежие кулинарные изделия. Открыв новый магазин Prisma в Маарду, мы создадим более 20 новых рабочих мест”, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия.

Prisma надеется на то, что местные жители проявят активность, высказав мнение относительно выбора товаров и своих предпочтений. На сайте Prisma все клиенты могут выразить свои пожелания относительно ассортимента Maardu Prisma. ”Мы стремимся предложить наилучшую среду для повседневных покупок, это касается и выбора, и качества, и цены”, — подчеркнул Кильпия.

Строительство двухэтажного здания начнется уже в августе, оно будет готово осенью следующего года. Общая площадь магазина составит 1650 м2, из которых площадь Prisma составит 1450 м2. Общий объем инвестиций в новый магазин составляет около 4,5 миллиона евро. Застройщиком является фирма Capital Mill.

”Долгожданный магазин Prisma будет располагаться в Маарду в отличном месте в центре города. Клиенты смогут с удобством добраться до него как пешком, так и на автомобиле”, — сообщил руководитель строительных работ Сильвер Неэмело.

Здание спроектировано в соответствии со стандартами класса энергопотребления А.

Для Prisma очень важно, чтобы деятельность как можно меньше воздействовала на окружающую среду, это было учтено при проектировании и строительстве Maardu Prisma.

К примеру, для освещения магазина будут использоваться только LED-светильники, а остаточное тепло технологических систем будет направлено на отопление здания. Холодильная система магазина работает на базе СО2, это предотвращает выделение вредных газов. Около магазина будет находиться пункт зарядки для электромобилей.