Три бара, где выпить крафтового пива в Таллинне — советует пивной бармен

В какие бары сам ходишь, чтобы выпить пива?

В Таллинне достаточно много клевых баров. Например, Koht. Он Это один из первых крафтовых баров в Таллинне — легенда! Находится в Старом городе. Uba ja Humal на Каларанна. Отличный бар, всегда интересный выбор. Põrgu. Чуть менее крафтовый, но там есть интересные бутылки и вкусное меню. Классная атмосфера.

Какое пиво покупать в магазинах?

Если мы говорим про простой магазин, то я предпочитаю брать чешское пиво: Kozel, Pilsner Urquell и Budweiser. Оно стоит, может, на 30 центов дороже, чем местное. Но намного вкуснее. Я очень просто определяю качество пива — что с тобой на утро. После эстонского коммерческого пива достаточно тяжелое похмелье со всеми вытекающими, после чешского намного легче.

Посоветуй, что взять у вас в Põhjala?

Я предлагаю выпить Berliner Weisse, поскольку погода очень хорошая. Это кисленькое пшеничное пиво, есть с малиной и черной смородиной. Оно освежает, будет чем-то новым.