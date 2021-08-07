Новости Эстонии
07.08.2021, 17:28

Бармен Põhjala Ярослав делится секретами — как выбрать крафтовое пиво, где пить и как произошла пивная революция в Эстонии

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интервью RusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Бар Põhjala - Мекка любителей пива
Бар Põhjala - Мекка любителей пива
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Читайте интервью RusDelfi с барменом Põhjala Ярославом Ермаковичем (33) про главный напиток этого сезона и последних лет — крафтовое пиво.

Эстонская пивоварня Põhjala находится в сердце современного Таллинна — в квартале Ноблесснер. В самом баре Põhjala можно попробовать более 20 сортов свежего крафтового пива. Репортер Виталий Бесчастный поговорил с барменом этого заведения Ярославом Ермаковичем про крафтовую революцию, также Ярослав рассказал про любимые пивные заведения в Таллинне и дал несколько советов, например, какое пить пиво, чтобы на утро было хорошо.

Рассказывай. Откуда ты?

Я с Урала. Отец переехал в Маарду на работу, через несколько лет Советский союз развалился, мы решили не возвращаться. Остались здесь. Учился в 26-й школе. В 9 классе получил эстонское гражданство. В 2007 году закончил гимназию, потусовался в Таллинне пару месяцев, взял у родителей 500 евро и поехал в Голландию. Там поступил в универ, начал работать.

Работал в booking.com. Потом ушел, полгода не работал, сидел на пособиях. В 2012 году неожиданно подвернулась работа на кухне в ресторане. Мне там не очень нравилось, стоишь по 14 часов, было тяжело. Потом предложили работать в кофешопе — заведение, где легально продают марихуану. Я там начал работать на кассе. Было круто, общаешься с людьми, помогаешь им выбрать товар. Поработал там, переехал в Германию. Через полтора года уехал в Москву. Тогда в 2015 году началась крафтовая революция и мне посчастливилось попасть на работу в один из первых баров Москвы, где начали продавать крафтовое пиво. Через год таких мест было уже около двухсот.

Как ты туда попал?

Я начал работать в заведении PIVBAR на маяковской, а потом случайно зашел в Bad.Bro.Bar на Белорусской попить пива. Разговорился с владельцами, договорились, что приду на пробную смену. Меня взяли, полгода отработал барменом. Затем сделали управляющим. Кстати, в этом баре Юрий Дудь брал интервью у Егора Крида.

Ребята, которые открыли это место, решили основать другое заведение — 250 кв.м. 48 кранов пива, 6 кранов домашнего вина. Это не считая коктейлей и других напитков. Там были комнаты с Playstation, два зала, крутой интерьер, полный ”московский фарш” короче. Я пошел работать туда. Затем предложили работу в Чехии, открыть бар при новой пивоварне. Во время пандемии вернулся в Таллинн и устроился в Põhjala.

Ярослав

Коктейльный бармен должен знать, как смешивать напитки. Придумывать свои рецепты. А что должен уметь пивной бармен?

Ты должен разбираться в пиве. Помочь человеку выбрать пиво. Часто бывает так, что приходит человек, а он в жизни ничего кроме лагера не пил. Он выбирает какой-то кисляк, который ему не нравится. Потом ставит единицу в отзывах и никогда больше не приходит в это заведение. Ему нужно подсказать, понять и подобрать вкус, который ему понравится.

Плюс люди приходят в бар не только выпить, но и пообщаться. Общение с барменом очень важно. Все хорошие бармены — неплохие психологи, это часть работы. Гость приходит после работы, у него проблемы с семьей. Достаточно удачно пошутить, предложить хорошее пиво и у человека сразу поднимется настроение. Потом он оставит чаевые и придет еще раз. Нужно максимально просто и доступно объяснить, что мы предлагаем. Это все-таки пиво, а не 30-летний виски.

Вопросы более менее задаются одинаковые: какое пиво выбрать, что посоветуете. Нужно уделить гостю внимание, но не слишком много, так как у тебя очередь. Самое главное — шутить. Не как в столовке — пришел, взял пиво и ушел. А сделать вечер веселее, наладить контакт с гостем.

Еще 5-10 лет назад были только Saku Original или A. le Coq. Что такое крафтовая революция?

В Америке в 70х годах поняли, что хотят чего-то большего, чем просто лагер. В США начали экспериментировать, поднимать старые рецепты 18-19 века. Тогда пиво было в ходу, люди додумались сварить пиво, но вскипятить воду не додумались. Поэтому пили пиво, а не воду, это было безопаснее.

Именно тогда и получились сорта IPA, Porter. Они были забыты на сто лет. Лагер стал таким популярным, потому что у него были идеальные условия для хранения. Чехи и немцы научились варить его так, что он переживал транспортировку. В 90х годах этой темой начали интересоваться в Европе. Энтузиасты со всех стран ездили туда учиться, потом привозили технологии в свои страны. В 2013 году четверо ребят из Эстонии поехали Шотландию на пивоварню BrewDog, там они очень удивились. После экскурсии пошли в местный бар и встретили главного пивовара. Напросились к нему подсобными рабочими на две недели, чтобы понять процесс. Потом начали варить пиво в Эстонии, консультировались с этим пивоваром, а потом и вовсе перевезли его сюда. Сейчас он живет здесь, женился на местной девушке, работает.

Põhjala первое собственное пиво выпустило в 2014 году. На рынок вышел 10 градусный балтийский портер под название ÖÖ. Все были в шоке. Начались выставки, фестивали крафтового пива, ребята переехали в бывший парфюмерный завод в Нымме, потом в конце 2018 сюда, на Пеэтри, 5 в Ноблесснере. Интересный факт — сейчас 70% пива Põhjala отправляется на экспорт. Это Америка, Южная Корея, Китай, Европа, Россия.

Ты работал в разных странах, чем московский посетитель паба отличается от местного?

Эстонцы более сдержаны, они реже идут на авантюры. Если советуешь что-то необычное, то редко соглашаются. Еще эстонцы почему-то меньше едят и меньше пьют. Например, в прошлую субботу сидели рядом русскоговорящие и эстоноговорящие ребята. Первые наели на 250 евро, вторые взяли пару детских закусок.

Сколько в среднем один человек берет пива?

От четырех до семи стаканов.

Я предпочитаю брать чешское пиво: Kozel, Pilsner Urquell и Budweiser.

Что такое крафтовое пиво?

Это пиво, которое делается маленькими пивоварнями по оригинальным рецептам.

Что такое IPA?

Indian pale ale. Британцы очень любили пиво. Его нужно было отправлять в Индию, колонию Великобритании. Любое пиво, которое они отправляли кораблями — из-за тряски портилось и его невозможно было пить. Поэтому рецепт сделали поплотнее, добавили больше хмеля и градусов. И тогда оно доходило до колоний и им могли насладиться колониальные войска и англичане, живущие там. Так и назвали: Indian pale ale. Это популярная, от части правдивая легенда.

Что такое Porter?

В 18-19 веке Porter был одним из самых ходовых напитков в Англии. Особенно был популярным среди работяг из порта. Пиво было слабоалкогольным, как правило. Поэтому его пили вместо воды. Еще был ”экспортный” вариант, который был крепче, так как его нужно было перевозить. В те времена в основном все были перманентно пьяные. Никто не мог сказать тебе, что это плохо. Выпил, тебе хорошо — значит можно пить дальше.

Самое странное пиво, которое ты пробовал?

Это 16-градусный имперский Stout, в составе которого измельченная замороженная пицца и долларовые купюры, которые были прогреты в печи и стерты в порошок. Я не представляю, как можно додуматься до этого. Но было очень вкусно.

Еще было прикольное пиво из Бельгии. Оно называлось Cuvee Delphine On Steroids AKA Pablo Escobar. Это 40-градусное пиво. Оно было выдержано в бочке из бурбона пять лет, потом пять лет дображивало в бутылке. Там большими буквами написано, что в нем не будет оксидации газов. Стоит около 120 евро. Его надо пить рюмками, очень мерзко. Второй раз пробовать бы не стал.

Сколько ты можешь за вечер выпить пива?

Ящик. 10-12 литров. Если кто-то на тусу берет 0.7 виски, то я беру ящик пива. Меня это устраивает. Я крепкий алкоголь не пью уже давно, могут только иногда выпить немного хорошего рома.

Как ты относишься к ароматизированному пиву — с рабарбаром, лаймом, гранатом?

Я могу выпить максимум одну бутылку на жаре. Это пиво, но туда добавили чаще всего синтетическую эмульсию. Например, у нас стоит специальная машина, которая выжимает чистейший сок из фруктов, который мы затем добавляем в пиво. Не думаю, что местные пивоварни покупают гранаты из Узбекистана и используют высокотехнологичный процесс, оригинальные рецепты и за евро продают это пиво. Хотя за последние 10 лет качество пива в Эстонии значительно выросло.

Как ты относишься к безалкогольному пиву?

Раньше безалкогольное пиво было очень неважным. Сейчас нет. Теперь ты можешь насладиться напитком и сесть за руль, например. У меня нет никаких предрассудков к этому. Есть некоторые безалкогольные, которые вкуснее алкогольных. Если бы ты меня 10 лет назад спросил, я бы начал плеваться.

Самое главное в работе - шутить.

Какое пиво покупать в магазинах?

Если мы говорим про простой магазин, то я предпочитаю брать чешское пиво: Kozel, Pilsner Urquell и Budweiser. Оно стоит, может, на 30 центов дороже, чем местное. Но намного вкуснее. Я очень просто определяю качество пива — что с тобой на утро. После эстонского коммерческого пива достаточно тяжелое похмелье со всеми вытекающими, после чешского намного легче.

Посоветуй, что взять у вас в Põhjala?

Я предлагаю выпить Berliner Weisse, поскольку погода очень хорошая. Это кисленькое пшеничное пиво, есть с малиной и черной смородиной. Оно освежает, будет чем-то новым.

В какие бары сам ходишь, чтобы выпить пива?

В Таллинне достаточно много клевых баров. Например, Koht. Он Это один из первых крафтовых баров в Таллинне — легенда! Находится в Старом городе. Uba ja Humal на Каларанна. Отличный бар, всегда интересный выбор. Põrgu. Чуть менее крафтовый, но там есть интересные бутылки и вкусное меню. Классная атмосфера.

Последнее. Почему все пьют пиво?

1. Многообразие вкусов. Если человек скажет, что не любит пиво, я найду то, которое он полюбит. 2. Это ответственный алкоголь. Его можно выпить чуть-чуть немного, расслабиться, а на утро будет хорошо. Камней в почках не будет. 3. Холодное пиво — освежает, приносит удовольствие. Темное — согревает зимой.

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