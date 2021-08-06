Мэру Нарвы Катри Райк выдвинули вотум недоверия

Катри Райк подтвердила Delfi, что ей выдвинули вотум недоверия. В следующий понедельник пройдет голосование по этому вопросы. Тогда станет известно, продолжит ли она занимать пост мэра Нарвы.

"В горсобрании 31 депутат. Чтобы выражать недоверие, нужно 16 голосов. Самая большая фракция в нашем горсобрании — Kesk, в ней 18 депутатов. Если в ней все или почти все не будут "за", то вотум недоверия не пройдет", — сказала Катри Райк.

Одна из причин вотума недоверия — создания именного списка Катри Райк к муниципальным выборам осенью этого года. За выдвижение Катри Райк в качестве мэра города проголосовали центристы с надеждой на то, что Райк будет баллотироваться по их спискам на местных выборах. Но Райк решилf создать свой список и двигаться отдельно от фракции Kesk.

Катри Райк заступила на пост в начале 2021 года, заменив Алексея Евграфова. В декабре 2020 года ему тоже выдвинули вотум недоверия, который прошел в городском собрании.