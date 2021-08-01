01.08.2021, 21:34
АК: в Нарве зреет вотум недоверия мэру(1)
Foto: Andres Putting
Кулуарное приглашение стать градоначальником на пару месяцев до муниципальных выборов получил реформист Антс Лийметс, сообщает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам Лийметса, приглашение ему поступило от одного из лидеров центристов в Нарве, имя которого он отказался назвать. Лийметс согласился на сотрудничество с центристами, поскольку Райк, создав свой избирательный союз, лишила реформистов возможности выйти на местные выборы своим списком.
"В горсобрании 31 депутат. Чтобы выражать недоверие, нужно 16 голосов. Самая большая фракция в нашем горсобрании — Kesk, в ней 18 депутатов. Если в ней все или почти все не будут "за", то вотум недоверия не пройдет", — сказала Катри Райк.
Заседание Нарвского горсобрания, на котором может быть поднят вопрос о досрочной отставке мэра, состоится в пятницу, 6 августа.