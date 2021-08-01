АК: в Нарве зреет вотум недоверия мэру

По словам Лийметса, приглашение ему поступило от одного из лидеров центристов в Нарве , имя которого он отказался назвать. Лийметс согласился на сотрудничество с центристами, поскольку Райк, создав свой избирательный союз, лишила реформистов возможности выйти на местные выборы своим списком.

"В горсобрании 31 депутат. Чтобы выражать недоверие, нужно 16 голосов. Самая большая фракция в нашем горсобрании — Kesk, в ней 18 депутатов. Если в ней все или почти все не будут "за", то вотум недоверия не пройдет", — сказала Катри Райк.