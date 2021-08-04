В Нарве ограбили алкогольный магазин. Пострадал его директор

Как сообщила Идаская префектура , в магазине на улице А-А. Тиймана двое мужчин, личность которых пока не установлена, похитили алкоголь.

Когда директор магазина попытался злоумышленников задержать, один из них бросил в заведующего бутылкой, в результате чего последний получил травму.