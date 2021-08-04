Наследникам покойного Аллана Киийля придется участвовать в суде по делу Таллиннского порта

Незадолго до смерти суд освободил Аллана Кийля от дальнейшего судебного разбирательства из-за болезни, но он участвовал в нем в качестве гражданского ответчика.

В рамках крупнейшего в истории Эстонии коррупционного дела под суд были отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийль за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки за заказ у турецкой стороны двух паромов.

Таллиннский порт предъявил всем обвиняемым солидарный гражданский иск более чем на 4 млн евро. По ходатайству Госпрокуратуры было арестовано имущество Кийля более чем на 300 000 евро, в том числе недвижимость в Таллинне и на Хийумаа.

По словам представляющего порт адвоката Дмитрия Теплых, гражданский ответчик меняется по общей преемственности, поэтому вместо Кийля в судебном процессе должны будут принять участие его наследник или наследники.