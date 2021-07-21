ВИДЕО | Семейные врачи призывают правительство ввести отдельные ограничения для тех, кто не вакцинировался от COVID-19

На пресс-конференции делают обзор текущей ситуации с COVID-19, распространения дельта-штамма в Эстонии и текущего положения вакцинации против коронавируса.

Марек Сеэр сообщил, что на этой неделе планируется повысить темп вакцинации. Вакцинационные центры продолжат работу: в центре Kaja можно будет вакцинироваться до конца сентября, а центр Sõle принимает на вакцинацию без предварительной регистрации.

Продолжат ездить вакцинационные автобусы, в августе они курсировать по Ласнамяэ. В 40 аптеках в девяти уездах, в том числе в Таллинне, Рапла, Нарве, Йыхви и Тарту, пройдет вакцинация. Все большее семейных врачей начали проводить вакцинацию вне своих списков.

Эффект от полного курса вакцинации действует как минимум год, добавил Сеэр.

Те, кто переболел коронавирусом, могут получить первую дозу вакцины спустя 4-6 месяцев. Если с момента болезни прошло уже больше полугода, то стоит пройти полный курс вакцинации двумя дозами.

Ханна Сепп сообщила, что в конце августа уровень заражения на 100 000 жителей может достичь 100, а в сентябре - уже 200.

Самый большой прирост заражения наблюдается в Йыгевамаа, Ляэнемаа и Пярнумаа. Больше всего среди инфицированных людей возрастом 20-40 лет. Чаще всего заражение происходит в кругу семьи, за границей и на различных мероприятиях.

Сепп рассказала, что есть два больших очага: очаг одного развлекательного мероприятия и очаг в детском лагере. В последнем случае коронавирус не распространился дальше в семьях и на рабочих местах, то есть вакцинация помогает предотвратить распространение болезни.

На прошлой неделе было завезено 75 новых случаев заражения, в основном из России И Финляндии. Доминирует дельта-штамм, его доля составляет 92%.

Из-за дельта-штамма последние недели заболеваемость растет и продолжит расти в будущем. Важно, чтобы больные и близкоконтактные оставались дома, напомнила Сепп. Она отметила, что выросла заболеваемость среди молодых людей, так как дельта-штамм активно заражает молодежь.