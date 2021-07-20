В Питере попал в аварию следовавший из Таллинна Lux Express

О ДТП с участием ехавшего в Санкт-Петербург из Эстонии рейсового автобуса и автомобиля, в который тот врезался, ”Городу” рассказал Пеэтер, один из пассажиров Lux Express, севший в него в Нарве.

По словам Пеэтера, в автобусе было около 40 человек. В момент аварии водитель исходил из того, чтобы не подвергнуть опасности пассажиров, предпочтя мягкое торможение. ”Дал бы резко по тормозам, люди полетели бы со своих мест и еще неизвестно, чем бы это для них закончилось”, — уверен пассажир. В результате аварии был поврежден сам автобус, а также ехавший перед ним BMW.

Пеэтер в то же время отмечает, что в происшествии был виноват водитель Lux Express, так как не снизил скорость в зоне слияния двух полос движения.

Он сообщил ”Городу”, что довольно быстро на место ДТП прибыла полиция, а создавший пробку автобус оперативно убрали с КАД, пообещав пассажирам доставить их до места назначения на другом Lux Express.

Сам Пеэтер его прибытия не стал дожидаться, так как спешил в аэропорт — доехал туда на такси.

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