В пятницу на Штромке пройдет детский утренник и концерт

Летом в Пыхья-Таллинне проходят семейные мероприятия для детей и взрослых. Сегодня на Штромке в 11 часов начнется детский утренник, а в 18 часов — концерт.

”Летний Пыхья-Таллинн привлекателен не только своей природой, но и разнообразным досугом. У нас на живописных локациях с удовольствием выступают интересные артисты, и мероприятия популярны не только среди местных, но и гостей”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Сегодня, 16 июля в прибрежном парке на Штромке в 11 часов детей будут развлекать два Кота, в 18 часов выступит певица из Нарвы Анна Калинина.

Программа детских утренников и концертов в парках Пыхья-Таллинна:

- 16 июля в 11 часов в прибрежном парке на Штромке на детский утренник приглашает пара Котов и их друзья с Научным шоу. В 18 часов в прибрежном парке выступит Анна Калинина.

- 23 июля в 11 часов в Парке кладбища Копли на детском утреннике гостей ждут клоуны, друзья и Шоу улыбок. В 18 часов в этом же парке выступит Александр Айдаров и ансамбль Tarai.