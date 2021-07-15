Водитель BMW, для которого устроили фотосессию на Маарьямяги, получил штраф

”К настоящему моменту полиция взяла показания к мужчины, который приехал на автомобиле к памятнику жертвам коммунизма на Маарьямяги. Водитель признал себя виновным и ему назначили штраф за нарушение общественного порядка”, — сообщил Департамент полиции и погранохраны в Twitter.

Заявление в полицию подал член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.

”Такого осознанного варварства мы не ожидали. Это символ могилы, единственное место в мире, где тысячи эстонских семей могут почтить память своих родственников, ставших жертвами коммунизма. В голове не укладывается, как можно быть столь безразличными и бескультурными. Сообщение в полицию передано и надеюсь, этим вопросом серьезно займутся”, — отметил Метлев.

Он призвал всех, кто становится свидетелем каких-либо нарушений возле мемориала, снять это на фото и видео и при первой же возможности сообщить правоохранительным органам.