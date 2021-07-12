Полиция вызвала на допрос людей, причастных к фотосессии на мемориале жертвам коммунизма

К настоящему моменту полиция побеседовала с владельцем авто, фотографировавшей машину женщиной и одним свидетелем. Все они готовы к сотрудничеству и вызваны в участок для допроса. После этого стражи порядка примут решение относительно наказания.

Заявление в полицию подал член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев. По его словам, ранее на мемориале случались проблемы с ездящими слишком быстро велосипедистами и самокатчиками, а также оставленными без присмотра детьми, которые царапали панели, но такого варварства, как сейчас, не было.

”Такого осознанного варварства мы не ожидали. Это символ могилы, единственное место в мире, где тысячи эстонских семей могут почтить память своих родственников, ставших жертвами коммунизма. В голове не укладывается, как можно быть столь безразличными и бескультурными. Сообщение в полицию передано и надеюсь, этим вопросом серьезно займутся”, — отметил Метлев.

Он призвал всех, кто становится свидетелем каких-либо нарушений возле мемориала, снять это на фото и видео и при первой же возможности сообщить правоохранительным органам.