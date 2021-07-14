Молодой и перспективный: 20-летний нарвитянин Владислав Виртонен рассказал, как у него получилось открыть успешный бизнес(2)
Давай начнем с твоих спортивных успехов. Ты занимаешься чем-то профессионально?
В детстве я занимался плаванием. У нас в школе была физкультура, которая включала в себя плавание, а я не умел. Вот родители и отправили меня на секцию. Всего два года я там занимался. После этого никаких профессиональных занятий спортом у меня не было. Когда я был по обмену в Америке, я ходил там в зал — но это было частью школьной физкультуры.
А этой зимой я почувствовал, что я слишком уж много сижу — думаю, многим знакомо такое чувство. Вот я и начал делать зарядку — у Nike очень классное приложение для этого, кстати. Потом я решил составить программу тренировок и включил туда бег. С этого момента и до сегодняшнего дня я продолжаю заниматься такого рода спортом.
Ну сейчас ты уже достаточно серьезно занимаешься бегом — цифры, которые ты выкладываешь в сторис — колоссальные
Да, я верю, что в каждом деле важно постоянство, настойчивость. Например, год назад мы с друзьями начали бизнес и руководствовались этими же принципами. В беге также — важно постоянство. Теперь я бегаю каждый день от 5 до 10 км.
А почему ты принял такое решение — заниматься спортом, бегать?
Дело в том, что все сферы жизни человека связаны — и физическая, и интеллектуальная, и социальная, и множество других. Приведу пример: когда я начал бегать, у меня появилась выносливость и мне стало легче контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях.
Расскажи о своем успехе — тебе 20 лет и ты только заканчиваешь школу, но уже многого достиг. Как вообще пришла идея открыть курсы?
История началась примерно два года назад. У меня был хороший друг Леша, который умел программировать. Он сам изучал эту сферу и в один момент решил поделиться своими знаниями у нас в школе — сделал там клуб и начал немного преподавать. Я в тот период уезжал по обмену в Америку, а когда вернулся в Эстонию, у меня была другая наклонность — в сторону коммуникации и организации каких-то проектов. Так мы сложили две компетенции вместе и получился продукт. Что нужно, чтобы создать образовательные курсы, нужно качественно преподавать — это был Гоша, нужно общаться с людьми — это был я, и нужно было немного техники — ее мы нашли с помощью местного предпринимателя. Сложив все это, мы начали тестировать, как наша система работает — на одном мероприятии. После него мы получили обратную связь, и поняли, что это — нужно. Мы проанализировали рынок, поняли, что в Нарве не так много мест, где можно было бы изучать программирование, и подумали "вау! Свободная ниша". Так мы и запустились.
А когда только начинали, сколько у вас учеников было?
Мы начинали с маленьких групп — с 10-20 человек. А сейчас уже 140 человек у нас занимается — за один год такой рывок сделали. Кстати, когда мы только открылись ровно через неделю начался карантин. Но мы не закрылись! На сегодняшний день у нас 15 сотрудников, мы сейчас работаем в Нарве и Кохтла-Ярве, сейчас планируем открыть еще одну локацию в Эстонии.