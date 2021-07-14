В Ида-Вирумаа мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за наркоторговлю. После отбытия срока его вышлют из страны

В конце прошлого года прокуратура Вируского района направила в суд уголовное дело по обвинению двух человек в незаконном хранении наркотиков в больших количествах. Один из обвиняемых также действовал по обвинению с целью получения крупной имущественной выгоды. Обнаруженного при обыске количества наркотика хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более полумиллиона человек.

Согласно обвинению, 34-летний мужчина неоднократно приобретал различные наркотики для дальнейшей продажи и большой финансовой выгоды, хранил их в гаражном ящике, находящемся в его владении в Нарве, пока они не были обнаружены и изъяты во время обыска в конце мая в 2020 году.

Всего у мужчины было обнаружено около 120 000 таблеток МДМА или экстази, около 2 килограммов кристаллического МДМА и около 70 килограммов жидкого амфетамина. Такая сумма позволила бы опьянеть более полумиллиона человек.

Этот мужчина был задержан в тот день, когда он должен был передать около 5000 таблеток экстази лицу, которое не было идентифицировано в ходе расследования, но ему не удалось передать таблетки самому, и другой обвиняемый сделал это в качестве просьбы.

Суд признал 35-летнего Александра Пухова виновным в обращении с крупным количеством наркотического вещества с целью получения крупной имущественной выгоды и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Начало срока отсчитывается от его задержания 27 мая прошлого года.

В качестве дополнительного наказания суд решил, что после отбытия наказания Пухова следует выслать из Эстонии и на 10 лет запретить ему возвращение в страну. Он должен уплатить в пользу государства 11 508,82 евро судебных издержек.

В рамках того же дела обвинялся еще один мужчина, но суд оправдал его, когда прокурор снял обвинения в его адрес.

По данным Вируской окружной прокуратуры, в ходе обыска у Пухова обнаружили наркотическое вещество, которого хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.

Согласно обвинению, Пухов неоднократно приобретал для дальнейшей реализации и с целью получения крупной имущественной выгоды различные наркотические вещества и хранил их в принадлежащем ему гаражном боксе в Нарве, пока их не обнаружили и не конфисковали в ходе прошедшего в конце мая прошлого года обыска.