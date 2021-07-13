На рынках в Таллинне и в Fama Keskus в Нарве откроют центры вакцинации без предварительной регистрации

Вакцинация начнется уже на этой неделе — 16 июля можно будет вакцинироваться в нарвском Fama Keskus и 17 июня на таллиннском Центральном рынке.

”Astri Grupp, будучи администратором нескольких рынков и торговых центров, осознает свою ответственность и свои возможности способствовать ускорению вакцинации, которая поможет сдержать третью волну коронавируса. Мы рады быть партнером Министерства социальных дел и Департамента здоровья, предлагающим необходимые для вакцинации площади. Ежедневно наши рынки и центры посещают десятки тысяч людей — появление пунктов вакцинации, не требующих предварительной регистрации, на траектории повседневного передвижения людей — это хорошая возможность сделать вакцинацию более удобной”, — сказал представитель Astri Grupp Тармо Клейман.

Вакцинацию будут проводить поставщики медицинских услуг. ”В сотрудничестве с партнерами мы при первой возможности утвердим все даты вакцинации. К настоящему моменту уже точно известно, что вакцинация в Нарве будет проходить 16, 22 и 29 июля с 16–19 часов. Также утверждена вакцинация на Центральном рынке 17 июля и 22–24 июля с 10–15 часов. В текущем режиме дополнительную информацию о вакцинации можно будет получать на сайте Astri и в центрах”, — добавил Клейманн.

На выбор предлагаются однокомпонентная вакцина Janssen и двухкомпонентная вакцина Pfizer. В случае вакцины Pfizer время и место получения второй прививки будет обговариваться на месте.

В Таллинне вакцинацию будет проводить Qvalitas, в нарвском Fama Keskus — Silmarõõm OÜ. С организацией дорожного движения будет помогать Ramudden OÜ.