"Приходите, накормим!" Вы знаете, где в Таллинне три раза в неделю бесплатно кормят вкусным супом?

Составленные в ряд раскладные столы. На них — три термоса с супами. Супы — разные: с фрикадельками, рыбный и щи из свежей капусты.

”Я — профессиональный повар, — рассказывает разливающая суп Галина Матрашилина. — Кормлю людей уже 40 лет. Работа у меня с понедельника по четверг, иногда — с понедельника до среды. Так что время свободное есть. А муж мой поет в ресторанах, во время локдауна все было закрыто, и у него время тоже было. Примерно месяца полтора назад случайно узнала, что есть некий Сергей, который помогает бездомным и нуждающимся и кормит их. Пришла посмотреть. И поняла, что тоже готова ему помогать”.

Галина Матрашилина говорит, что ее муж много лет назад разрешил ей всю зарплату — 850 евро — направлять на помощь. До этого она помогала исключительно животным, сотрудничая с Cats Help MTÜ и приютом в Нарве. Галина брала животных на передержку, кормила, лечила, ухаживала, приводила в порядок и находила им новую семью.

”Но сейчас, увидев эти лица, поговорив с этими бабушками, у которых сыновья-алкоголики отбирают пенсию и обижают их, увидев этих мам-одиночек, которые работают по ночам и поднимают своих детей, я поняла, что хочу им помочь, — рассказывает Галина. — Поэтому теперь 75% моей зарплаты уходит на животных, а четверть — на помощь людям. Мы с мужем в пятницу едем в магазин, покупаем продукты — колбасу, черемшу, мягкий сыр, вяленые на солнце помидоры. Сергей и добрые люди нам привозят продукты. Недавно принесли мешок лука, маргарин и многое другое. Спасибо этим людям большое! Варим суп, делаем чай, готовим бутерброды. Я полночи не сплю, подогреваю, чтобы горяченькое к утру было. И в субботу рано утром приезжаем сюда, чтобы кормить нуждающихся”.

Долгий путь

Сергей Кособуцкий, который своим примером мотивировал Галину тоже помогать оказавшимся в непростой ситуации людям, говорит, что он этим занимается уже три года. Но в последнее время попавших в беду стало ощутимо больше.