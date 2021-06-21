Единая маркировка для сортировки отходов будет действовать по всей Эстонии(3)
По словам исполнительного директора ЦУ Things Кристийны Керге, в этом проекте очень важную роль играет заинтересованность местных самоуправлений и их готовность принять новые пиктограммы к использованию. Приятно отметить, что интерес был проявлен большой. Среди первых новую маркировку готовятся принять, например, Нарва, волость Сааремаа, волость Саку, Таллиннский центр обращения с отходами и НКО Eesti Elektroonikaromu (электронный лом).
”Совместными усилиями мы сможем предложить жителям Эстонии ясные и понятные инструкции по сортировке отходов. Единые пиктограммы делают передачу информации о сортировке отходов более понятной, позволяя планировать развитие различных информационных материалов и носителей сразу в нескольких странах”, — добавила Керге.
Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач сказал, что город решил присоединиться к проекту, поскольку тема сортировки мусора сейчас очень актуальна: ”Мы верим, что при помощи этого проекта сможем обратить на сортировку мусора больше внимания, увеличить осведомленность населения и представить при сортировке новые виды отходов. Мы хотим, чтобы город Нарва стал одним из первых участников этой замечательной инициативы”.
Главный специалист Сааремааского волостного управления по сбору отходов Катрин Коппель надеется, что использование при сборе и сдаче отходов общих пиктограмм по всей Эстонии приведет к массовой сортировке отходов: ”Как самоуправление мы уже много лет пытаемся разъяснить населению важность сортировки отходов и будем продолжать это делать. Теперь у нас есть возможность использовать для этого специально оформленные пиктограммы для обозначения очень многих видов отходов.
НКО Eesti Elektroonikaromu также решило присоединиться к проекту, чтобы потребителям в дальнейшем было проще ориентироваться в том, как сортировать отходы. ”Если для разных видов отходов действует единая символика, это помогает конечным потребителям лучше понять, как сортировать отходы разных видов, и это будет способствовать более эффективному сбору старой электроники и батареек”, — отметил председатель правления некоммерческого объединения Айво Кангус.
Первый этап программы действий Сакуской волости заключается в том, чтобы сразу начать практическое использование пиктограмм и заказать для Сакуской станции по сбору отходов и для пункта по сбору отходов в Кийза магнитные таблички с пиктограммами в формате A3. ”Единая система пиктограмм поможет людям в любом месте приема отходов. Мы надеемся, что пиктограммы упростят передачу отходов — в дальнейшем людям не придется заглядывать в контейнеры, чтобы понять, какие отходы можно туда складывать, они будут искать знакомую пиктограмму определенного цвета”, — сказала волостной специалист по окружающей среде Керли Лаур.
Таллиннский центр обращения с отходами считает, что использование единых пиктограмм упростит понимание жителей в части сортировки отходов: ”Мы планируем начать использовать пиктограммы, прежде всего, на станциях по сбору отходов, где очень важна точная информация”, — отметила София Перескока, специалист по окружающей среде Таллиннского центра по обращению с отходами.
В рамках совместного проекта Эстонского представительства Совета министров Северных стран (СМСС), ЦУ Things и Министерства окружающей среды изучаются возможности того, можно ли, и каким образом, принять в Эстонии к использованию датские пиктограммы для сортировки отходов. Подобный проект введения единых изображений в настоящее время реализуется также в Финляндии, Швеции, Латвии и Литве, а в Дании единые пиктограммы использует целых 93 самоуправления из 98. В рамках проекта для планирования следующих этапов будет проведено общее обсуждение с участием партнеров по проекту из Северных и Балтийских стран, а также производителей, чтобы определить, как лучше добавить новые пиктограммы на упаковку.
Совместный проект Эстонии, Латвии и Литвы стартовал в феврале 2021 года и будет продолжаться один год. В Эстонии руководящим партнером проекта является ЦУ Things, представители которого также выступили создателями известной интернет-среды Kuhuviia.ee. Главным финансовым партнером проекта выступает Совет министров Северных стран.
Проект позволит более широко распространить лучший опыт датской системы пиктограмм в Северном и Балтийском регионе, а также будет способствовать внедрению хорошей практики обращения с отходами. Проект непосредственно связан с поставленной в плане действий Совета министров Северных стран Vision 2030 целью способствовать развитию экономики замкнутого цикла и биоэкономики, устойчивого и конкурентоспособного производства, устойчивых систем питания, а также ресурсоэффективных и чистых производственных циклов.
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