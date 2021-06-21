Единая маркировка для сортировки отходов будет действовать по всей Эстонии

НКО Eesti Elektroonikaromu также решило присоединиться к проекту, чтобы потребителям в дальнейшем было проще ориентироваться в том, как сортировать отходы. ”Если для разных видов отходов действует единая символика, это помогает конечным потребителям лучше понять, как сортировать отходы разных видов, и это будет способствовать более эффективному сбору старой электроники и батареек”, — отметил председатель правления некоммерческого объединения Айво Кангус.

Главный специалист Сааремааского волостного управления по сбору отходов Катрин Коппель надеется, что использование при сборе и сдаче отходов общих пиктограмм по всей Эстонии приведет к массовой сортировке отходов: ”Как самоуправление мы уже много лет пытаемся разъяснить населению важность сортировки отходов и будем продолжать это делать. Теперь у нас есть возможность использовать для этого специально оформленные пиктограммы для обозначения очень многих видов отходов.

Вице-мэр Нарвы Сергей Горлач сказал, что город решил присоединиться к проекту, поскольку тема сортировки мусора сейчас очень актуальна: ”Мы верим, что при помощи этого проекта сможем обратить на сортировку мусора больше внимания, увеличить осведомленность населения и представить при сортировке новые виды отходов. Мы хотим, чтобы город Нарва стал одним из первых участников этой замечательной инициативы”.

”Совместными усилиями мы сможем предложить жителям Эстонии ясные и понятные инструкции по сортировке отходов. Единые пиктограммы делают передачу информации о сортировке отходов более понятной, позволяя планировать развитие различных информационных материалов и носителей сразу в нескольких странах”, — добавила Керге.

По словам исполнительного директора ЦУ Things Кристийны Керге, в этом проекте очень важную роль играет заинтересованность местных самоуправлений и их готовность принять новые пиктограммы к использованию. Приятно отметить, что интерес был проявлен большой. Среди первых новую маркировку готовятся принять, например, Нарва , волость Сааремаа , волость Саку , Таллиннский центр обращения с отходами и НКО Eesti Elektroonikaromu (электронный лом).

Первый этап программы действий Сакуской волости заключается в том, чтобы сразу начать практическое использование пиктограмм и заказать для Сакуской станции по сбору отходов и для пункта по сбору отходов в Кийза магнитные таблички с пиктограммами в формате A3. ”Единая система пиктограмм поможет людям в любом месте приема отходов. Мы надеемся, что пиктограммы упростят передачу отходов — в дальнейшем людям не придется заглядывать в контейнеры, чтобы понять, какие отходы можно туда складывать, они будут искать знакомую пиктограмму определенного цвета”, — сказала волостной специалист по окружающей среде Керли Лаур.

Таллиннский центр обращения с отходами считает, что использование единых пиктограмм упростит понимание жителей в части сортировки отходов: ”Мы планируем начать использовать пиктограммы, прежде всего, на станциях по сбору отходов, где очень важна точная информация”, — отметила София Перескока, специалист по окружающей среде Таллиннского центра по обращению с отходами.

В рамках совместного проекта Эстонского представительства Совета министров Северных стран (СМСС), ЦУ Things и Министерства окружающей среды изучаются возможности того, можно ли, и каким образом, принять в Эстонии к использованию датские пиктограммы для сортировки отходов. Подобный проект введения единых изображений в настоящее время реализуется также в Финляндии, Швеции, Латвии и Литве, а в Дании единые пиктограммы использует целых 93 самоуправления из 98. В рамках проекта для планирования следующих этапов будет проведено общее обсуждение с участием партнеров по проекту из Северных и Балтийских стран, а также производителей, чтобы определить, как лучше добавить новые пиктограммы на упаковку.

Совместный проект Эстонии, Латвии и Литвы стартовал в феврале 2021 года и будет продолжаться один год. В Эстонии руководящим партнером проекта является ЦУ Things, представители которого также выступили создателями известной интернет-среды Kuhuviia.ee. Главным финансовым партнером проекта выступает Совет министров Северных стран.

Проект позволит более широко распространить лучший опыт датской системы пиктограмм в Северном и Балтийском регионе, а также будет способствовать внедрению хорошей практики обращения с отходами. Проект непосредственно связан с поставленной в плане действий Совета министров Северных стран Vision 2030 целью способствовать развитию экономики замкнутого цикла и биоэкономики, устойчивого и конкурентоспособного производства, устойчивых систем питания, а также ресурсоэффективных и чистых производственных циклов.

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