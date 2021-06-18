Elron: количество пассажиров быстро восстанавливается

”За последние недели количество пассажиров на линиях как ближнего, так и дальнего следования сильно выросло. Если во время действия ограничений многие люди избегали среди прочего и поездок внутри страны, то теперь люди снова стали более мобильными. Начиная с середины мая, то есть в течение последних трех-четырех недель, людей в поездах стало почти в два раза больше, чем ранее”, — объяснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

По словам Конго, в Эстонии в мае на поездах Elron было совершено более 546 000 поездок, что почти на 60% больше, чем за этот же период в прошлом году.

”За первые пять месяцев текущего года было совершено 2,1 миллиона поездок, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свое влияние оказали как непосредственно связанные с коронавирусом ограничения, так и обусловленные ими изменения в привычках людей по работе и передвижению, — сказал Конго. — Однако главная причина такого показателя все-таки заключается в более широкой сравнительной базе в прошлом году, ведь тот период включал в себя два так называемых нормальных месяца, когда вирус еще не успел вмешаться в нашу повседневную жизнь”.

Он отметил, что пассажиры поездов в качестве главного преимущества железнодорожного движения на ближних направлениях указывали экономию времени и возможность избежать пробок и стресса во время поездки, а в случае линий дальнего следования пассажиры, опять-таки, отмечали возможность более полезно провести время во время поездки по сравнению с автомобилем. ”В поезде постоянно работает вентиляция с притоком наружного воздуха, сиденья и пространства между ними являются более широкими, и по сравнению с другими средствами общественного транспорта по вагону можно свободно передвигаться.

Elron постоянно следит за количеством пассажиров на различных линиях, чтобы по возможности обеспечивать для самых популярных отправлений более длинные составы поездов.

”Для того, чтобы мы могли предлагать более комфортные поездки и в часы пик, как линии Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва, так и линия Таллинн-Вильянди обслуживаются как можно более длинными поездами”, — подтвердил Конго.