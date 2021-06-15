Встреча Байдена с Путиным: грядет передел мира?

Стратегические цели его российского визави тоже весьма понятны, и уже неоднократно озвучивались на разных уровнях: это новый передел мира с четким определением сфер влияния, а также признание западными странами России как равного партнера при решении любых международных вопросов. Однако похоже, что Кремлю в этот раз придется довольствоваться гораздо более скромной повесткой.

Как только Байден назвал Путина убийцей, Россия захотела личной встречи президентов

В самом деле, несмотря на все пассажи российской пропаганды о том, что во встрече якобы заинтересована американская сторона, именно Москва, как никто другой, настаивала на личном общении президентов. Сразу же после того, как Байден назвал Путина убийцей, последний предложил обсудить разногласия лично, и с тех пор проявлял крайнюю заинтересованность во встрече. По всем признакам очевидно, что новый виток санкций стал для российских элит довольно болезненным, а предельное обострение российско-американских отношений беспокоит Москву ничуть не меньше, чем Вашингтон.

В таких условиях можно предположить, что Кремль попытается реализовать на встрече хотя бы программу-минимум, то есть некое соглашение о взаимном ненападении. По логике Владимира Путина, судьба Украины или российских диссидентов волнует американского лидера намного меньше, чем безопасность собственной страны. Стоит признать, что при всем его цинизме в таком посыле есть доля истины: интересы собственной страны всегда превыше для ее президента, чем какой-либо иной. Похоже, что Москва делает ставку именно на это.