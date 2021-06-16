Миротворческое место: что известно о вилле Ла Гранж, где встретились Путин и Байден

Расположенное в одном из крупнейших и самых популярных парков Женевы, это место известно не только своими пышными садами, но и своей ролью в важных моментах противостояния войны и мира.

Вилла была спроектирована архитектором Жаном-Луи Бове, её строительство завершилось в 1773 году. Особняк принадлежал семье Луллен и в основном использовался в качестве их летней резиденции, затем в 1800 году её приобрёл купец Франсуа Фавр.

В 1825 году в библиотеке, где хранится более 15 000 книг, и которая является единственным помещением, сохранившим оригинальные декоративные элементы, встречались сановники европейского собрания с целью помочь борющимся за независимость грекам.

Своё место в истории особняк закрепил в 1864 году, когда в нём состоялся званый вечер для официальных лиц, подписавших Первую Женевскую конвенцию 1864 года, инициированную Анри Дюнаном, основателем Международного комитета Красного Креста. Её положениями в попытке уменьшить разрушительные последствия войны как для солдат, так и для гражданского населения, устанавливаются минимальные меры поддержки людей, ставших жертвами вооруженного конфликта.

После Второй мировой войны был подписан новый проект конвенции, нацеленный на устранение выявленных в результате военных событий пробелов в международном гуманитарном праве.

В 1969 году служивший мессу для десятков тысяч прихожан Папа Римский Павел VI упомянул историю виллы, говоря об опасностях, которые может повлечь за собой разгорающийся ядерный пожар.

Он говорил о противоборствующих силах любви и ненависти и взывал к ”благородным миротворцам”.

Территория, окружающая Ла Гранж, — древнейшее место пребывания человека на женевской земле. Здания здесь стояли ещё в III веке нашей эры.

Исторический парк открыт для всех. В нём растут редкие виды кедров, буки, можжевельник, белые каштаны и очень редкий красный каштан. В обычное время там работают два летних театра, ресторан, а для детей есть бассейн и игровые площадки. Посетить сам особняк можно только один раз в год, в мае.

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