15.06.2021, 11:35
Скончалась участница ДТП на Лаагна теэ. Она год лежала в коме после аварии
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Одна из пострадавших в аварии на Лаагна теэ скончалась 10 июня 2021 года. Она была в коме с прошлого года.
20 июня прошлого года на Лаагна теэ произошла крупная авария. В результате ДТП на месте погибло два человека, еще четверых госпитализировали. Одна из пострадавших, 57-летняя Татьяна, впала в кому. С тех пор ее состояние было стабильно тяжелое. Недавно стало известно, что она умерла 10 июня.
Родственники подтвердили эту информацию RusDelfi, но не захотели рассказывать подробности. По их словам, авария — основная причина смерти.
Татьяна находилась в автомобиле Volvo. Помимо ее и водителя, в машине была собака Арина. Питомец прошел тяжелый курс физиотерапии, но погиб 6 мая в лифте своего дома.
В конце мая Харьюский уездный суд приговорил виновников ДТП Ису Халилова и Вячеслава Калашникова к 10 и 3 годам тюремного заключения соответственно.