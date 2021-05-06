Как в фильме ужасов: чудом выжившая в аварии на Лаагна теэ собака Арина умерла страшной смертью

Основатель группы спасения животных Хейки Валнер описывает ставший роковым несчастный случай так: "Вся семья снова пошла гулять. Вызвали лифт, и Арина первой оказалась внутри, второй вошла бабушка. Но затем двери закрылись, потому что кто-то вызвал лифт вниз. Как будто и не было бы ничего страшного, но выскользнувший из рук поводок застрял в дверях.

Дальнейшее уже напоминает фильм ужасов — поднятая к потолку лифта собака, отчаянно визжащая, дергающаяся и задыхающаяся, потому что поводок не разорвался и остановил лифт. Бабушка, видящая этот ужас, и сердце бедняжки чуть не остановилось. Пять человек, отчаянно открывающие двери снаружи, что не удалось. Полная паника и неразбериха.

Спасатели пришли на помощь и достали попавших в беду из лифта. Ветеринар вынужден был признать, что он бессилен, потому что реанимация результата не дала — собаку по сути повесили в своем доме и на глазах своей семьи, и никто не смог этому помешать".

Почему лифт двигался и от кнопки "стоп" не было толку? Как такое вообще может произойти в 21 веке в признанном самым безопасным в мире транспортном средстве? Эти вопросы требуют ответов и тщательного расследования, которое, надеемся, инициируют".

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.