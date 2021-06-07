На складе находится свыше 100 000 доз неиспользованной вакцины, но желающих вакцинироваться меньше(33)
На этой неделе в Эстонию прибудет 54 030 доз вакцины. По состоянию на вечер воскресенья Эстония получила 945 740 доз. Инъекций сделано 762 396, неиспользованными остались 183 344 дозы, отмечает Ныгене в социальных сетях.
Насколько известно, большая часть остатков — это вакцина AstraZeneca. Исходя из расчетов Ныгене, и препарата других производителей — Pfizeri, Moderna и Janssen — остается неиспользованным около 55 000 доз.
Если прибавить сюда и запланированное на эту неделю поступление 54 030 новых доз, то получится, что на этой неделе теоретически можно было бы сделать 109 030 прививок. Ныгене считает, что прибывающая в страну вакцина используется недостаточно быстро.
На графике: число поступивших в Эстонию доз, число сделанных инъекций и остаток.
Представитель рабочей группы по вакцинации Геа Отса сказала Delfi, что распределение вакцины по центрам вакцинации требует времени.
Другая причина, по которой вакцина остается неиспользованной, по словам Отса, заключается в том, что те желающие, кто с нетерпением ждал возможности сделать прививку, уже получили свои номерки. Поэтому интерес к вакцинации в целом снизился.
Так, по состоянию на утро понедельника в диги-регистратуре были свободными в Таллинне свыше 1000 номерков, в Нарве и Кохтла-Ярве — около 1100, в Пярну — 300, в Тарту — 200.
Всего по Эстонии — 2600. А на этой неделе к ним добавится еще 20 000. Но они предусмотрены на вторую половину июня, а не на эту неделю.
На текущей неделе, по словам Отса, планируется сделать 60 000 инъекций.
Специалист добавила, что проводится еженедельный мониторинг потребности в вакцине по регионам, в ходе которого, при необходимости, ее перераспределяют.
В целях убедить колеблющихся в необходимости вакцинации на следующей неделе будет запущена специальная кампания.
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