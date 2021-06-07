Новости Эстонии
07.06.2021, 18:19

На складе находится свыше 100 000 доз неиспользованной вакцины, но желающих вакцинироваться меньше

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Мари Ээсмаа
Argo Ingver
К сегодняшнему утру в Эстонии сделано 762 396 инъекций вакциной от COVID-19. Это означает, что как минимум одну дозу получили 500 724 человека, двумя дозами привито 297 707 человек. Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене обращает внимание на то, что на этой неделе можно было бы ввести 109 030 доз. Но желающих привиться меньше.

На этой неделе в Эстонию прибудет 54 030 доз вакцины. По состоянию на вечер воскресенья Эстония получила 945 740 доз. Инъекций сделано 762 396, неиспользованными остались 183 344 дозы, отмечает Ныгене в социальных сетях.

Насколько известно, большая часть остатков — это вакцина AstraZeneca. Исходя из расчетов Ныгене, и препарата других производителей — Pfizeri, Moderna и Janssen — остается неиспользованным около 55 000 доз.

Если прибавить сюда и запланированное на эту неделю поступление 54 030 новых доз, то получится, что на этой неделе теоретически можно было бы сделать 109 030 прививок. Ныгене считает, что прибывающая в страну вакцина используется недостаточно быстро.

На графике: число поступивших в Эстонию доз, число сделанных инъекций и остаток.

Представитель рабочей группы по вакцинации Геа Отса сказала Delfi, что распределение вакцины по центрам вакцинации требует времени.

Другая причина, по которой вакцина остается неиспользованной, по словам Отса, заключается в том, что те желающие, кто с нетерпением ждал возможности сделать прививку, уже получили свои номерки. Поэтому интерес к вакцинации в целом снизился.

Так, по состоянию на утро понедельника в диги-регистратуре были свободными в Таллинне свыше 1000 номерков, в Нарве и Кохтла-Ярве — около 1100, в Пярну — 300, в Тарту — 200.

Всего по Эстонии — 2600. А на этой неделе к ним добавится еще 20 000. Но они предусмотрены на вторую половину июня, а не на эту неделю.

На текущей неделе, по словам Отса, планируется сделать 60 000 инъекций.

Специалист добавила, что проводится еженедельный мониторинг потребности в вакцине по регионам, в ходе которого, при необходимости, ее перераспределяют.

В целях убедить колеблющихся в необходимости вакцинации на следующей неделе будет запущена специальная кампания.

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