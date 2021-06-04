Новости Эстонии
04.06.2021, 12:50

Ратас: любой успех достоин празднования под сине-черно-белым флагом

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Erik Peinar
На торжественной церемонии поднятия флага в Губернаторском саду на Тоомпеа, приуроченной к празднованию 137-й годовщины флага Эстонии, спикер Рийгикогу Юри Ратас сказал, что национальный флаг всегда помогал народу Эстонии справляться со всем, что предпринималось от всего сердца.

По словам Ратаса, 140 лет назад под этим флагом собралась интеллигенция — люди, которые ценили эстонскую культуру и стремились к независимости Эстонии. ”На состоявшемся в сентябре 1881 года ежегодном собрании они выбрали цвета своего объединения, Эстонского студенческого общества, — синий, черный и белый. Комбинация этих цветов отражает в себе характер эстонского народа и его ценности. Как сказал известный деятель периода пробуждения Якоб Хурт, мы как маленький народ должны стать велики духом”, — сказал спикер Рийгикогу.

”Этот самобытный, достойный и великий дух живет и по сегодняшний день”, — сказал Ратас. Он отметил, что сине-черно-белый флаг гордо развевается в жизни и сердцах народа Эстонии. ”Мы чувствуем это, когда видим, как наши национальные цвета с почтением использованы в самых разных уголках страны, по самым разным поводам. В наших домах и в наших дворах, на праздниках и на соревнованиях, у нас дома, у нас на одежде, на товарах и в творчестве, в нашей стране и во всем мире. Любое чувство гордости за дух Эстонского народа достойно того, чтобы отпраздновать его под цветами нашего флага”, — сказал он.

”Дух Эстонии будет существовать до тех пор, пока мы будем нести его в себе и передавать дальше”, — подчеркнул Ратас. По его словам, важно передать связанные с флагом традиции тем, кто будет принимать решения в будущем. ”Тогда сине-черно-белый флаг будет и дальше реять над каждым человеком, каждой семьей и над всей Эстонией, как символ успеха. И пусть всегда синий цвет будет поддерживать нашу надежду и веру в будущее, черный — с достоинством напоминать о трудностях нашего исторического прошлого, а белый — помогать нам в наших стремлениях к сознательному и уверенному развитию”, — сказал Ратас в заключение речи.

Слова благословения на церемонии поднятия государственного флага произнес архиепископ Эстонской Евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма. С приветственной речью также выступил председатель Общества эстонского флага Юри Трей.

В поднятии флага участвовали представители Клуба 20 августа и Эстонского общества Нарвы. Рийгикогу и Общество эстонского флага поблагодарили их, подарив им торжественный флаг.

В Губернаторском саду был выстроен почетный караул из групп защитников флага Сторожевого батальона, Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов, школ, патриотических обществ и объединений. Выступили оркестр Оборонительных войск, Ныммеский женский хор и молодежный женский хор ”Kevad”.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый триколор был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в церкви Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 137 лет.

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