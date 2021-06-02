Гимназия Юри привлекла к делу о драке пятиклассников независимого эксперта

Директор гимназии Лийна Альтрофф сообщила, что в школе весь день работали над разрешением конфликта. "Мы сегодня весь день обсуждали: как найти такое решение, чтобы все: и те, кому сделали плохо, и те, кто плохо поступил, могли бы мирно продолжать обучение в школе", - сказала она.

Помимо детей и родителей школа привлекла к разрешению конфликта независимого эксперта, который поможет оценить ситуацию взглядом со стороны. Встреча специалиста по разрешениюконфликтов с родителями запланирована на завтра.

"Наша цель — вместе успешно идти вперед, — сказала Альтрофф. — При всех наших действиях важно то, чтобы сообща сделать всё наилучшим образом — чтобы не пострадало душевное здоровье ни потерпевшего, ни противной стороны. Цель вмешательства — не наказание, а поиск такого пути, чтобы всем было максимально хорошо".

По словам директора, физических повреждений у школьника, подвергшегося нападению, не было.

Как вчера уже сообщалось, драка между учениками произошла на прошлой неделе в четверг.