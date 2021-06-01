Новости Эстонии
01.06.2021, 19:23

В Гимназии Юри ученики пятого класса жестоко избили своего одноклассника. Вместо помощи очевидец снимал происходящее

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Комментарий полиции
Эгет Веллесте
Кадр из видео
В редакцию Delfi передали жуткое видео, на котором пятого класса Гимназии Юри (волость Раэ, Харьюмаа) избивает своего одноклассника. За происходящим со стороны наблюдают несколько учащихся этого же класса, которые снимают избиение на камеру и "болеют" за драчуна.

Директор Гимназии Юри Лийна Алтрофф сообщила, что инцидент имел место в минувший четверг.

По словам директора, драка произошла во время перемены, когда учитель был в столовой. По имеющейся на данный момент информации, конфликт возник из-за того, что один мальчик стал мешать двум другим, которые играли мягким мячом.

Как рассказала Альтрофф, избиение закончилось после того, как другие ученики побежали звать учителя.

Школа в полицию не обращалась

По словам директора, в большой школе потасовки между мальчиками случаются, но за время ее работы в Гимназии Юри такого не было. После просмотра видео она сказала, что увиденное поразило ее, и насилие ни в коем случае неприемлемо.

Сейчас к разрешению конфликта привлечен школьный социальный педагог, психологи и опорный центр.

Директор сообщила, что пока еще не ясен точный повод для ссоры, но, по дошедшей до нее информации, конфликт начался в ходе игры в мяч. Для выяснения всех обстоятельств происшествия детей обязали написать объяснительные, их родителей попросили прийти во вторник в школу. Однако сегодняшний день не всем подошел, и собрание отменили. Новое время встречи еще не назначено.

В полиции о драке узнали благодаря запросу от Delfi.

Полиция в лице участкового Ида-Харьюского отделения полиции Райнера Вяли так прокомментировала случившееся:

"Видео об имевшем место на прошлой неделе случае через редакцию Delfi дошел до полицейских, у которых до этого момента не было, к сожалению, информации об этом происшествии. Для точного выяснения обстоятельств инцидента полиция всемерно сотрудничает со школьным персоналом, причастными к случаю лицами и родителями.

В ближайшие дни сотрудники молодежной полиции и участковые проведут более широкую разъяснительную работу с коллективом школы на тему насилия и его предотвращения. Мы объясним, что любые проблемы можно и нужно решать словом, а не руками.

Озабоченность вызывает тот факт, что в то время, как два мальчика дрались, лежа на полу, ни один из находившихся в помещении людей не предпринял ни малейшей попытки прекратить схватку одноклассников, а лишь снимали происходящее. Очевидный совет: если ты сам не можешь или не осмеливаешься разнять драку, нужно позвать на помощь — учителей или кого-то из взрослых. Всегда можно в случае таких проблем обратиться в полицию.

Насилию не место в нашем обществе, особенно в учебных заведениях, где дети должны быть в безопасности во время длинного школьного дня. Поэтому очень важны как разъяснительная работа родителей дома о том, как словесным путем разрешать возникающие разногласия, так и роль окружающих, которые не должны оставаться равнодушными к разгорающемуся конфликту."

Насколько известно Delfi, видеозапись распространяется на платформе Snapchat.

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