В Гимназии Юри ученики пятого класса жестоко избили своего одноклассника. Вместо помощи очевидец снимал происходящее

Директор Гимназии Юри Лийна Алтрофф сообщила, что инцидент имел место в минувший четверг.

По словам директора, драка произошла во время перемены, когда учитель был в столовой. По имеющейся на данный момент информации, конфликт возник из-за того, что один мальчик стал мешать двум другим, которые играли мягким мячом.

Как рассказала Альтрофф, избиение закончилось после того, как другие ученики побежали звать учителя.

Школа в полицию не обращалась

По словам директора, в большой школе потасовки между мальчиками случаются, но за время ее работы в Гимназии Юри такого не было. После просмотра видео она сказала, что увиденное поразило ее, и насилие ни в коем случае неприемлемо.

Сейчас к разрешению конфликта привлечен школьный социальный педагог, психологи и опорный центр.

Директор сообщила, что пока еще не ясен точный повод для ссоры, но, по дошедшей до нее информации, конфликт начался в ходе игры в мяч. Для выяснения всех обстоятельств происшествия детей обязали написать объяснительные, их родителей попросили прийти во вторник в школу. Однако сегодняшний день не всем подошел, и собрание отменили. Новое время встречи еще не назначено.

В полиции о драке узнали благодаря запросу от Delfi.

Полиция в лице участкового Ида-Харьюского отделения полиции Райнера Вяли так прокомментировала случившееся:

"Видео об имевшем место на прошлой неделе случае через редакцию Delfi дошел до полицейских, у которых до этого момента не было, к сожалению, информации об этом происшествии. Для точного выяснения обстоятельств инцидента полиция всемерно сотрудничает со школьным персоналом, причастными к случаю лицами и родителями.

В ближайшие дни сотрудники молодежной полиции и участковые проведут более широкую разъяснительную работу с коллективом школы на тему насилия и его предотвращения. Мы объясним, что любые проблемы можно и нужно решать словом, а не руками.