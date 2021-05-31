В Рийгикогу обсудили конфликт между британскими военными и жителями Тапа: солдаты повели себя некорректно

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, комиссия убедилась, что в середине мая британские военные действительно повели себя некорректно во время отдыха, но один достойный сожаления случай — не повод делать обобщения. ”Инцидент от 15 мая действительно достоин сожаления. Но нам подтвердили, что, по имеющейся информации, этот случай не указывает на эскалацию ситуации и не требует введения особых мер”, — сказал Ээсмаа.

Комиссия осуждает любое подобное поведение и в дальнейшем продолжит пристально следить за возможными происшествиями. По оценке комиссии, также следует учитывать возможность того, что каждый подобный случай — повод для нашего восточного соседа начать кампанию по дезинформации.

Ээсмаа подчеркнул, что мы ведем плодотворное сотрудничество с контингентом НАТО на разных уровнях. ”Это не только слаженное сотрудничество между военнослужащими. Речь также идет о ежедневном сотрудничестве на разных уровнях с местным самоуправлением и жителями”, — сказал он, приведя в качестве примера строительство спортивных сооружений в Тапа.

Обзор гражданско-военного сотрудничества в Тапа комиссии представили заместитель командующего Оборонительными войсками генерал-майор Индрек Сирел и вице-канцлер Министерства обороны по оборонной готовности Меэлис Ойдсалу.

Сирел отметил, что происшествие от 15 мая — крайне неприятный и достойный сожаления случай, но не требует введения чрезвычайных мер. ”Мы готовы реагировать на такие ситуации, если проблема повторится”, — сказал Сирел. По его словам, обеспечение военного порядка и дисциплины в городке Тапа и за его пределами — всегда в центре внимания.