Белорусским спортсменам запретили выступать в Эстонии

По информации белорусских спортивных ресурсов, запрет на участие велогонщиков "Минска" исходил от руководства спортивной отрасли Беларуси.

В конце июня Беларусь должна была принимать чемпионат Европы по велоспорту на треке, но ряд стран после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета в Минске, задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича и возникшими логистическими проблемами отказались от поездки в столицу Беларуси.

27 мая Европейский союз велосипедистов принял решение об отмене чемпионата Европы в Минске и переносе его в другую страну. Ранее Беларусь потеряла право проведения чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по современному пятиборью, финала Лиги чемпионов по футзалу, этапа Кубка мира по биатлону.