Новости Эстонии
27.05.2021, 20:24

Правительство Эстонии запретило белорусским авиакомпаниям пролетать над страной и приземляться здесь

 
Peaminister Kaja Kallas ja tema ministrid on pidanud selgitama mitmeid valulikke riigi eelarvestrateegiaga seotud otsuseid. Reitingut pole see siiski palju mõjutanud.
Peaminister Kaja Kallas ja tema ministrid on pidanud selgitama mitmeid valulikke riigi eelarvestrateegiaga seotud otsuseid. Reitingut pole see siiski palju mõjutanud.
Foto: Ilmar Saabas
Правительство Эстонии приняло сегодня решение запретить воздушным судам Белоруссии или вылетающим оттуда самолетам приземляться на трерритории Эстонии, а также взлетать наших аэропортов или пролетать в воздушном пространстве Эстонии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.

"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять за свои деяния ответственность", — сказала глава правительства.

Каллас также добавила, что Европейский союз продолжает подготовку к скорому введению дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников и тесно связанных с режимом предприятий, будут выработаны также экономические санкции.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси после приземления самолета.

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