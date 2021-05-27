Правительство Эстонии запретило белорусским авиакомпаниям пролетать над страной и приземляться здесь

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что действия Беларуси создают угрозу международному миру и безопасности.

"Захватив самолет, совершавший рейс между Афинами и Вильнюсом и арестовав критикующего правительство журналиста и его спутницу, белорусский режим совершил акт государственного терроризма и должен взять за свои деяния ответственность", — сказала глава правительства.

Каллас также добавила, что Европейский союз продолжает подготовку к скорому введению дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников и тесно связанных с режимом предприятий, будут выработаны также экономические санкции.

Напомним, что 23 мая самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. На борту самолета находился оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич, который был задержан властями Беларуси после приземления самолета.

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