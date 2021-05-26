Керсти Кальюлайд призвала Великобританию прекратить спонсировать антидемократический режим Беларуси

Её призыв прозвучал вскоре после того, как в начале этой недели Евросоюз объявил о введении новых экономических санкций против Беларуси и мерах воздействия на белорусскую национальную авиакомпанию в ответ на угон самолёта Ryanair и возмутивший общественность арест оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Президент отметила, что под санкции попадают ”денежные артерии”, позволяющие белорусскому режиму существовать.

Она призвала правительство Великобритании объединиться с Евросоюзом и сделать всё возможное, чтобы противостоять правительствам — противникам демократии, подобным тому, что возглавляет Александр Лукашенко.

”Мы здесь, в Эстонии, и после теракта в Солсбери не стеснялись указывать на то, что [их] денег много в много в вашей стране”, — сказала президент Эстонии в программе ”Мир в согласии” на BBC Radio 4.

Кальюлайд вспомнила, что ещё после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году поднимала перед британскими официальными лицами вопрос о том, что денежные средства, полученные преступным путём, попадают в финансовую систему Великобритании. В этом отравлении подозревают агентов российской военной разведки ГРУ.

”Мы понимаем, что существуют правовые ограничения, но постарайтесь сделать всё возможное, ведь эти деньги сделаны на страданиях белорусского народа, на том, что режим попирает их демократические права. Я абсолютно уверена, что Великобритания осознаёт ценность силы и единения с Европой, как это было и в случае с Солсбери”.

Тогда власти Великобритании заявили, что ”определённо” примут меры, но Кальюлайд отмечает, что неясно, были ли внесены какие-то изменения.