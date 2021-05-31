ВИДЕО и ФОТО | Президент Кальюлайд встретилась в Кадриорге со Светланой Тихановской и сравнила ее с Леннартом Мери

Сейчас Евросоюз составляет новый пакет санкций в связи с тем, что режим Александра Лукашенко захватил самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс и заставил его сесть в Минске, чтобы задержать белорусского оппозиционера.

Тихановская объяснила, что захват самолет стал возможным, потому что последнее время готовность ЕС оказывать давление на режим Лукашенко угасла.

"После фальсифицированных президентских выборов прошлым летом реакция ЕС была довольно быстрой. Были инициированы три пакета санкций. Мы посчитали, что они могли бы быть еще шире, но что есть, то есть. ЕС оставил еще место для усиления санкций. Но начиная с декабря не было серьезных шагов, так как внимание мира перешло к другому. И тогда режим почувствовал себя безнаказанным, потому что ничего не произошло. Теперь я не знаю, кто еще сможет пострадать", — заявила Тихановская.

Вскоре ЕС введет новый пакет, в отношении которого часто задают вопрос — а не сделает ли он хуже жизнь обычных людей? Тихановский отмечает, что жизнь обычных людей в Беларуси уже невыносима и не пострадает от шагов ЕС.

"Происходящее в Беларуси — наша боль. Конечно же, хотелось бы, чтобы оказывалось больше давления, так как люди сидят в тюрьмах, и нас пытают, из-за такой ситуации хочется плакать", — сказала она.

Тихановская также поблагодарила Эстонию за большую поддержку на мировой арене. "Эстония находится очень близко к Беларуси, поэтому Эстония может сыграть очень важную роль", — пояснила она.

Керсти Кальюлайд сравнила Светлану Тихановскую с Леннартом Мери, который еще до восстановления независимости Эстонии ездил по миру и требовал поддержки стремлению эстонского народа к независимости.

Президент Кальюлайд также призвала увеличить давление на режим в Беларуси и пообещала, что Эстония будет следить за поддержанием темы на международной арене.