Цветы для Кончиты, конопля для Сависаара. Скандально известный активист объявлен в розыск из-за бомбовой угрозы

В октябре 2017 года полиция задержала в Тарту двух мужчин, которых подозревали в бомбовой угрозе тартуской студии ERR. Одним из них был Калдалу.

На время предварительного следствия мужчин взяли под стражу на два месяца. Теперь же следствие подошло к концу и должен начаться судебный процесс, но Калдалу не явился в суд.

Полиция пытается выяснить его местонахождение. Если кто-то располагает информацией о Калдалу, полиция просит написать следователю на адрес tauno.parli@politsei.ee или позвонить по номеру 7308661.

Меэлиса Калдалу могут приговорить к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Калдалу известен многими скандалами: на президентском приеме 24 февраля проигнорировал протянутую руку тогдашней первой леди Эвелин Ильвес, затем во время дня открытых дверей в Рийгикогу выкрал компьютер, чтобы узнать секреты электронного голосования, каким-то образом нашел возможность забраться на сцену "Евровидения" и преподнести Кончите Вурст цветы и в день открытых дверей на хуторе Хундисильма принес Эдгару Сависаару коноплю.