Открыта регистрация на вакцинацию препаратом AstraZeneca в Таллинне для людей в возрасте 50+

Врачебный центр Qvalitas (Qvalitas Arstikeskus) в сотрудничестве с Больничной кассой предлагает людям возрастной категории 50+ бронировать время для вакцинации препаратом AstraZeneca в расположенных в Таллинне помещениях.

Номерки добавляются соответственно спросу ежедневно, время для вакцинации можно бронировать в течение рабочего дня по телефону регистратуры Qvalitas 605 1500.

"В данный момент есть несколько десятков свободных номерков, и мы добавляем их каждый день по мере их использования", — пояснила руководитель Qvalitas Arstikeskus Аннели Мяэотс.

По ее словам, медицинское учреждение занимается вакцинацией с февраля.

Звонить для регистрации на прививку можно с понедельника по четверг с 8.00 до 18.00 и в пятницу с 8.00 до 17.00.

Qvalitas Arstikeskus обращает внимание, что при бронировании на Портале пациента сразу же появляется извещение, где написано, по какому адресу будет проходить вакцинация. Место и время второго укола оговаривается уже на месте.

Напомним, что время на вакцинацию от коронавируса в других учреждениях и другими препаратами можно будет забронировать в эту субботу, когда в дигитальную регистратуру будут добавлены новые номерки.

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