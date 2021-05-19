Новое время на вакцинацию появится в дигитальной регистратуре в субботу. Сколько и куда — пока неизвестно

Советник по связям с общественностью рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геа Отса сообщила, что если в субботу спрос на регистрацию на вакцинацию останется высоким, то новые номерки продолжат добавлять в таком же ритме, то есть по выходным. Тем самым пытаются снизить нагрузку на остальные услуги digilugu.ee

Она объяснила, что последующие решения будут вынесены исходя из того, каков будет спрос в центрах вакцинации и на порталах пациентов. Также число новых номерков зависит от объема поставок и охвата.

По ее словам, сегодня должно определиться количество номерков, которые будут добавлены в субботу, и затем их распределение по округам. Самый высокий спрос сейчас в Тарту и Таллинне, а в Ида-Вирумаа, например, по состоянию на утро среды было достаточно свободных доз. Поэтому при распределении дох будут исходить из спроса.

Отса не советует пытаться урвать время на вакцинацию в ближайшие пару дней, а сделать это в субботу.

Тем не менее на портале digilugu.ee сейчас часовые очереди сменились ожиданием в пару минут. На данный момент есть еще свободное время на вакцинацию в Ида-Таллиннской центральной больнице, Валгаской больнице, Ида-Вируской центральной больнице, Йыгеваской больнице, Нарвской больнице и Пярнуской больнице.

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