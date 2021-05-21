Находящийся под следствием посол ЭР во Франции официально оформлен в отпуск

В четверг вечером стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подписала решение отозвать посла Эстонии во Франции Клайда Кулля на родину.

Пресс-секретарь Государственной прокуратуры сообщил, что в отношении отозванного посла возбуждено уголовное дело. "В отношении Клайда Кулла возбуждено уголовное дело, он признан подозреваемым в присвоении с использованием служебных полномочий и нарушении требований по сохранению государственной тайны и засекреченной информации. Речь идет о предварительной квалификации, которая в ходе расследования может измениться", — сказал представитель прокуратуры.

Как сегодня сообщил руководитель по коммуникациям МИД Эстонии Аари Леммик, сейчас Кулль официально находится в отпуске.

Прокуратура не нашла сегодня возможным дать более пространный комментарий по делу Кулля. Мужчина был задержан в Эстонии в понедельник и освобожден во вторник после проведения следственных действий, добавила к сказанному вчера пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

Клайд Кулль — один из самых высокопоставленных эстонских дипломатов, который работал в МИД со времени восстановления независимости.

Клайд Кулль родился в 1959 году в Выру, в 1985-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). До 1991 года работал по линии международных связей в Центральном союзе профсоюзов СССР.

На дипломатической работе в Эстонии с 1991 года.