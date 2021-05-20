Посла Эстонии во Франции экстренно отозвали. Возбуждено уголовное дело

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подписала сегодня решение отозвать посла Эстонии во Франции Клайда Кулла на родину. Насколько стало известно изданию Eesti Päevaleht, отзыв обусловлен тем, что дипломату не продлили допуск к государственной тайне.

"Я отозвала Клайда Кулля, чрезвычайного и полномочного посла ЭР во Франции, Монако, Тунисе, постоянного представителя Эстонии в ОЭСР и ЮНЕСКО", — говорится в лаконичном решении главы эстонского государства.

Незадолго до этого министр иностранных дел Эва-Мариа Лийметс представила на заседании правительства в чрезвычайном порядке информацию по этому решению.

Пресс-представитель МИД сказал, что решение было принято сегодня. На вопрос о его причине, он ответил: "Известными стали определенные обстоятельства, но мы не можем их подробнее комментировать". Он также добавил, что дело прокомментирует прокуратура.

Пресс-секретарь Государственной прокуратуры сообщил, что в отношении отозванного посла возбуждено уголовное дело. "В отношении Клайда Кулла возбуждено уголовное дело, он признан подозреваемым в присвоении с использованием служебных полномочий и нарушении требований по сохранению государственной тайны и засекреченной информации. Речь идет о предварительной квалификации, которая в ходе расследования может измениться", — сказал представитель прокуратуры.

Клайд Кулль — один из самых высокопоставленных эстонских дипломатов, который работал в МИД со времени восстановления независимости.

Клайд Кулль родился в 1959 году в Выру, в 1985-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). До 1991 года работал по линии международных связей в Центральном союзе профсоюзов СССР.