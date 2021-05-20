Адвокат дипломата Клайда Кулля: мой подзащитный не совершал умышленно тех действий, в которых его подозревают

Пильв сообщил, что первые следственные действия, связанные с признанием его подзащитного подозреваемым, уже проведены.

По словам защитника, дипломат очень долго давал правоохранителям показания, связанные с исполнением должностных обязанностей в различные периоды времени, а также по обстоятельствам, которые стали основанием для подозрений.

"Подзащитный не совершал умышленно те действия, в которых его подозревают, он не игнорировал требования, связанные с исполнением обязанностей по дипломатической службе", — заявил Пильв.

Как пояснил адвокат, подозрения охватывают различные временные периоды и фактологию, поэтому проверка и анализ всех обстоятельств потребуют еще очень много времени.

"Поздащитный и защитник не считаеют возможным в данной стадии расследования более содержательно комментировать подозрения, но, конечно, считают, что смогут защитить доброе имя опытного эстонского дипломата и его лояльность Эстонской Республике, проявленную в ходе многолетней службы".

Как сообщила сегодня прокуратура, в отношении Клайда Кулла возбуждено уголовное дело, он признан подозреваемым в присвоении с использованием служебных полномочий и нарушении требований по сохранению государственной тайны и засекреченной информации.