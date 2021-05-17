Политики негодуют: "до этого оркестр Сил обороны распускали только во времена советской оккупации"

По словам депутата и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу (Isamaa), решение о сокращении оркестра и капелланов Сил обороны показывает, что правительство говорило ерунду об увеличении расходов на оборону. ”Коалиция вводила в заблуждение, когда говорила, что намерена увеличить расходы на оборону, а не сокращать их. Теперь мы видим результаты”, — написал Рейнсалу в соцсетях. По его словам, неудивительно, что первыми попали под удар традиции Сил обороны.

По словам Рейнсалу, увольнение капелланов противоречит обязательству по обеспечению свободы вероисповедания и протоколу 2002 года о сотрудничестве между Советом церквей и правительством.

”На протяжении десятилетий капелланы поддерживали наших призывников и действующих солдат как в Эстонии, так и в зарубежных миссиях”, — подчеркнул политик.

”В прошлый вторник я предложил парламентской комиссии по обороне не поддерживать сокращения. Я был наивен и не верил, что комиссия не поддержит меня. Центристы и реформисты на заседании комиссии проголосовали против моего предложения, взяв на себя таким образом полную ответственность за разрушение действующего порядка”.

Бывший министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) считает, что сейчас в Эстонии не все так уж плохо, чтобы прекращать деятельность оркестра Сил обороны.

”Уму непостижимо, что в 2021 году символы подвергаются нападкам и уничтожаются. Этого делать нельзя. Символы оставались нетронутыми даже в намного более тяжелые времена. До настоящего момента деятельность оркестра Сил обороны прекращали только во время советской оккупации”, — сказал Паэт.

”Вне всякого сомнения, в 2021 году в Эстонской Республике найдется решение, которое позволит на прекращать деятельность оркестра Сил обороны, который существует почти 103 года. Мы должны взять себя в руки и найти другое решение. В конце концов государственный бюджет нужно рассматривать как единое целое ”, — добавил он.