Меры экономии: Силы обороны сократят свой оркестр в полном составе

Пресс-секретарь Сил обороны Таави Каротамм подтвердил Delfi, что командующий Силами обороны Мартин Херем решил распустить оркестр Сил обороны.

"Сокращение пройдет при принятии мер экономии, предусмотренных в новой стратегии госбюджета, — сказал Каротамм. — Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, и это не обойдет стороной и Силы обороны".

Силы обороны также распустят службу капелланов.

В оркестре Сил обороны сейчас играет 41 служащий, всего в этом году планируют сократить в разных подразделениях Сил обороны до 200 должностей. В Силах обороны сейчас работает в общей сложности около 5000 человек.

Силы обороны намерены сократить штат

Как сообщил Генеральный штаб Сил обороны, в связи с тем, что правительственная бюджетная стратегия предполагает сокращение государственных трат, командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем представит министру обороны план по сокращению штата вооруженных сил с 5000 до 4800 позиций.

”Действующая стратегия государственного бюджета предполагает сокращение государственных расходов. Поскольку такие требования были предъявлены в том числе и к Силам обороны, мы вынуждены принять сложное решение”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Он пояснил, что сокращение штата не должно сказаться на боеспособности вооруженных сил, поэтому реорганизация коснется в первую очередь вспомогательных служб: референтов, финансистов, юристов и отдела кадров. Некоторые структурные подразделения Сил обороны, такие как военный оркестр и капелланская служба прекратят существование в прежнем виде.

”Сокращения коснутся всех структурных подразделений Сил обороны, как гражданского так и военного персонала. Мы не намерены добиваться экономии за счет зарплат, — добавил генерал-лейтенант Херем. — Сокращения не всегда означают сокращения людей. Например, мы можем не заполнять позиции людей, которые покинут наши ряды в этом году”.