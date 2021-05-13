ВИДЕО | С 31 мая открываются спа и бассейны. О чем еще договорилось правительство

Каллас начала с того, что ситуация с коронавирусом в Эстонии улучшилась, но расслабляться рано. Сейчас мы находимся в оранжевой зоне и по-прежнему ходим по тонкому льду, поэтому в условиях смягченных ограничений нельзя терять бдительность.

Сегодня правительство утвердило смягчения, о которых договорилось во вторник, внеся некоторые небольшие изменения. Полный перечень послаблений смотрите ЗДЕСЬ.

Каллас сообщила, что с 31 мая позволено открыться спа, бассейнам и баням с условием заполняемости в 50%. Время работы с 6 до 22 часов, не более 200 человек одновременно. Действует правило 2+2.

Также с 31 мая разрешается проводить в помещениях групповые занятия, осуществлять молодежную работу, деятельность по интересам и иную образовательную деятельность при условии, если в ней участвует не более 10 человек. Заполняемость помещения 25%, максимальное количество участников 100, при этом группы между собой соприкасаться не должны. Ограничение не касается учеников одного и того же класса или учебной группы.

С 24 мая во внутренних помещения обслуживания и торговли (торговых центрах) действует требование по максимальной заполняемости в 50% и ношению маски, а также правило 2+2.

Вирус никуда не делся

Яак Ааб призвал продолжать избегать массовых скоплений людей. Он выразил надежду на то, что с ростом количества вакцинированных жителей страны, даже если вирус никуда не денется, в больницу будет попадать меньше людей.

Министр Танель Кийк в свою очередь отметил улучшение ситуации с вакцинацией в Ида-Вирумаа, где показатель приблизился к среднему по стране. Министр заверил, что, несмотря на напряженную ситуацию с поставками, всем желающим рано или поздно будет предоставлена возможность вакцинироваться. ”Никто не останется без вакцины, просто это может занять время, несколько недель или месяц”, — отметил Кийк.