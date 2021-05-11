ПОДРОБНО | Правительство ослабило ограничения: рестораны, театры и концертные залы скоро смогут открыться(46)
Премьер-министр Кая Каллас отметила, что при смягчении ограничений правительство учло уровень риска заражения.
”Мы не хотим сохранять ограничения ни на один день больше, чем необходимо, но нам следует соблюдать осторожность, поскольку вирус по-прежнему распространяется. Поэтому мы будем ослаблять ограничения постепенно. Самое главное для правительства — чтобы дети ходили в школы: осталось всего несколько школьных недель, поэтому важна каждая неделя, когда дети могут общаться со своими учителями и сверстниками. Разумеется, чтобы действовать максимально безопасно, при организации учебной работы необходимо соблюдать рекомендации Министерства образования и науки. Спустя неделю, с 24 мая, мы смягчим ограничения для видов деятельности со средним риском заражения. Призываю всех жителей Эстонии помнить, что, хотя приближающееся лето обещает нам передышку, мы всё равно должны вести себя ответственно”, — сказала премьер-министр.
ОБРАЗОВАНИЕ
С 17 мая к контактному обучению допускаются все ученики общеобразовательных школ, профессиональных и высших учебных заведений, которые до сих пор должны были обучаться дистанционно.
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ТРЕНИРОВКИ, МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
С 17 мая все эти мероприятия можно проводить на открытом воздухе в группах до 25 человек (включая тренера). В занятиях могут принимать участие одновременно не более 250 человек.
В помещениях прежние ограничения продолжают действовать до 30 мая (включительно), правительство будет пересматривать ограничения в процессе.
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С 17 мая на свежем воздухе разрешены спортивные и физкультурные мероприятия в группах максимум по 25 человек, мероприятия должны заканчиваться не позднее 22:00. Максимальное общее количество участников — 250 человек.
С 17 мая соревнования спорта больших достижений разрешены в том случае, если в мероприятиях принимают участие 250 человек на открытом воздухе и 100 человек в помещении. Кроме того, спортсмены, участвующие в чемпионатах и кубках Эстонии, также могут начать соревноваться в помещении и на открытом воздухе. Прочие соревнования в закрытых помещениях не допускаются.
Зрители не допускаются ни на одно соревнование или мероприятие.
ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, КУЛЬТУРА, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СПА, БАССЕЙНЫ И САУНЫ
С 17 мая посетители могут находиться на открытых территориях музеев и выставочных учреждений (в том числе в зоопарке) с учетом требования максимально 50-процентной заполняемости, музеи и выставки должны закрываться в 22:00. При посещении необходимо соблюдать правило ”2+2”
С 17 мая можно проводить публичные мероприятия и собрания на свежем воздухе, а также развлекательные заведения в группах не более чем по 25 человек. Мероприятия должны заканчиваться не позднее 22:00. Максимальное количество участников мероприятий на открытом воздухе — 250 человек.
С 24 мая можно посещать помещения музеев и выставочные залы, а также мероприятия с сидячими местами, такие как театральные спектакли, киносеансы, конференции, богослужения или другие публичные религиозные обряды при условии, что заполняемость помещения не превышает 50 процентов. Максимальное количество участников — 200 человек. Мероприятие должно закончиться не позднее 22:00.
При передвижении в помещении необходимо соблюдать правило ”2+2”, носить маску, использовать дезинфицирующие средства на месте и соблюдать инструкции организатора мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.
Ограничения, действующие для расположенных в помещениях СПА, бассейнов, саун и развлекательных заведениях, продлят до 30 мая (включительно), правительство будет пересматривать их в процессе.
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
С 24 мая разрешено есть и пить внутри заведений общественного питания при условии заполнения помещения не более, чем на 50%. За одним столом должно сидеть не более шести человек. Для клиентов двери должны закрываться в 22:00.
С 24 мая можно есть и пить на открытом воздухе на территории предприятия общественного питания группами максимально по 10 человек. Столы должны быть расположены таким образом, чтобы использовалось не более 50 процентов открытой площадки. Открытые площадки, как и помещения, должны закрываться для клиентов в 22:00.
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для предприятий торговли и обслуживания продолжают действовать нынешние условия — это означает, что заполняемость помещения не должна превышать 25 процентов и должно соблюдаться правило ”2+2”.
Сегодня правительство приняло принципиальные решения, обновленное распоряжение об ограничениях планируется принять в четверг.
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