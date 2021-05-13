Eesti Energia грозится перенести масштабный проект в Литву, если государство продолжит бездействовать

Недавно Eesti Energia сообщила о большом прорыве: подписании с ведущим мировым разработчиком проектов морской ветроэнергетики Ørsted договора о сотрудничестве, в котором описывается видение лидеров рынка в отношении строительства первого морского ветропарка в районе Рижского залива до 2030 года.

Подготовительные работы в Рижском заливе продолжаются уже около десяти лет и до окончания проекта пройдет еще столько же. Стоимость — около 2 млрд евро.

Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер говорит, что сейчас крайний срок для государства предпринять шаги, чтобы в Эстонии все-таки появились ветрогенераторы. Он отмечает, что чем больше проект, тем больше содействия необходимо от гоcударства. Принимая во внимание колебания цен на электроэнергию, необходимо определить нижний порог, начиная с которого в случае падения цен государство компенсировало бы разницу.

”Мы должны действовать исходя из принципов частноправового инвестора, то есть смотреть на то, где можно получить наибольшую производительность с наименьшим риском. Поскольку наша задача — подготовить конкурентоспособный проект и показать условия, при которых он его можно профинансировать. Если здесь такой возможности не появится, мы можем инвестировать в этот проект, например, в Литве, если там будет предложен механизм поддержки”, — говорит Саттер.

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