Экономика
13.05.2021, 16:13

Eesti Energia грозится перенести масштабный проект в Литву, если государство продолжит бездействовать

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Foto: Rauno Volmar
Eesti Energia, строящая морской ветропарк, просит государство обеспечить гарантией огромную инвестицию. При этом глава государственного энергетического концерна подчеркивает, что особого отношения им не нужно, просто чиновники не должны тормозить крупные проекты, пишет Eesti Päevaleht.

Недавно Eesti Energia сообщила о большом прорыве: подписании с ведущим мировым разработчиком проектов морской ветроэнергетики Ørsted договора о сотрудничестве, в котором описывается видение лидеров рынка в отношении строительства первого морского ветропарка в районе Рижского залива до 2030 года.

Подготовительные работы в Рижском заливе продолжаются уже около десяти лет и до окончания проекта пройдет еще столько же. Стоимость — около 2 млрд евро.

Руководитель Eesti Energia Хандо Суттер говорит, что сейчас крайний срок для государства предпринять шаги, чтобы в Эстонии все-таки появились ветрогенераторы. Он отмечает, что чем больше проект, тем больше содействия необходимо от гоcударства. Принимая во внимание колебания цен на электроэнергию, необходимо определить нижний порог, начиная с которого в случае падения цен государство компенсировало бы разницу.

”Мы должны действовать исходя из принципов частноправового инвестора, то есть смотреть на то, где можно получить наибольшую производительность с наименьшим риском. Поскольку наша задача — подготовить конкурентоспособный проект и показать условия, при которых он его можно профинансировать. Если здесь такой возможности не появится, мы можем инвестировать в этот проект, например, в Литве, если там будет предложен механизм поддержки”, — говорит Саттер.

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