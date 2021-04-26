Странам Балтии предстоит десинхронизация с российскими электросетями. Эстония и Латвия создадут совместный морской ветропарк(6)
В сентябре прошлого года Латвия и Эстония подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного морского ветропарка. Когда будет готова поддерживающая морскую ветроэнергетику правовая база, Ørsted и Eesti Energia будут стремиться реализовать это видение при поддержке подписанного документа.
В рамках меморандума о взаимопонимании Eesti Energia и Ørsted хотят создать совместное предприятие для развития морской ветроэнергетики в странах Балтии. Сотрудничество включает в себя как существующий проект ветропарка в эстонской части Рижского залива, так и поданную компанией Ørsted заявку на проведение в Латвии исследований в водах в районе застройки рядом с ветропарком Рижского залива для разработки совместно с Eesti Energia трансграничного гибридного решения.
Региональный руководитель Ørsted в континентальной Европе Расмус Эррбое сказал, что он очень рад сотрудничеству с Eesti Energia.
”Когда будет создана соответствующая правовая база, морской ветер сможет обеспечить Эстонии и Латвии большой объем зеленой энергии еще до 2030 года. Размер морских ветропарков делает их идеальными для трансграничных гибридных решений, поэтому мы приветствуем инициативу правительств Эстонии и Латвии в создании предпосылок для крупномасштабного производства возобновляемой энергии в регионе. Регион Балтийского моря становится центром строительства морских ветропарков, что вносит значительный вклад в декарбонизацию региона и, косвенно, европейской экономики в целом. Потребление электроэнергии в странах Балтии можно в значительной степени покрыть за счет энергии морского ветра, и мы хотим сотрудничать с Eesti Energia, чтобы реализовать этот потенциал”, — отметил Эррбое.
По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, компания хочет постепенно полностью перейти на производство электроэнергии из возобновляемых источников. ”Наша компания по возобновляемой энергии Enefit Green уже является лидером в области наземной ветряной энергии в регионе, а морской ветропарк предлагает отличные возможности для дальнейшего увеличения объемов возобновляемой энергии. Мы занимались подготовкой морского ветропарка в Рижском заливе уже более десяти лет. Была проделана большая предварительная работа, и это даст сотрудничеству хорошие стартовые позиции для достижения амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии, установленных на 2030 год в Эстонии и странах Балтии в целом. Вместе с компанией Ørsted, ведущим мировым разработчиком морских ветропарков, в этом десятилетии мы сделали еще один шаг на пути к видению местного производства морской энергии ветра”.
”Мы хотим развивать морскую ветроэнергетику экологически безопасным способом, вовлекая местные сообщества, чтобы они могли получить пользу от ветропарка. Строительство морских ветропарков, таких как проект Рижского залива или Северо-Западной Эстонии (Хийумаа), может создать предпосылки для появления новой отрасли с высококвалифицированными долгосрочными рабочими местами в области энергетики, транспорта и логистики. Во время строительства морского ветропарка такого размера будут созданы тысячи рабочих мест как в Эстонии, так и в Латвии”, — добавил Суттер.
Вскоре странам Балтии предстоит десинхронизация с российскими электросетями. Морская ветроэнергетика является наиболее целесообразным вариантом для крупномасштабного производства возобновляемой энергии, чтобы в будущем обеспечить надежность поставок электроэнергии в Эстонии и Латвии.
В дополнение к сотрудничеству между правительствами Эстонии и Латвии в строительстве морских ветропарков, стратегия ЕС по морской возобновляемой энергии также предлагает увеличить мощность морской ветроэнергетики в Европе с нынешних 12 ГВт до не менее 60 ГВт к 2030 году и 300 ГВт к 2050 году. В прошлом году премьер-министры стран, граничащих с Балтийским морем, также подписали совместную декларацию в поддержку строительства морских ветропарков.
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