Оленина называет себя националистом в хорошем смысле и вспоминает, что Тоом и Ратас перед ней так и не извинились. Хотя обещали

Скажите прямо, будете ли вы баллотироваться по списку EKRE?

Вряд ли, не могу. До сих пор не могу ответить. Это, наверно, ближе к августу будет ясно, потому что я буду оценивать ситуацию. Еще в ноябре прошлого года, до переворота, я знала, что не пойду на выборы. Дома был большой и серьезный разговор: 25 лет достаточно уже, надо как-то по-другому жизнь повернуть. Можно быть активным и без депутатства. Но если дело пойдет так, что городская власть опять перепутает, чем она должна заниматься. Если будет откровенное пренебрежение к решениям прошлой власти, то может, придется и подумать.

Я еще раз всем повторяю всем нарвитянам: чтобы сегодня можно было держать все под контролем на городском собрании, надо быть во фракции.

У вас нет сомнений в том, что когда EKRE придут к власти в Нарве, то потом изменят свою риторику? Тем самым обманут и вас лично?

Слушайте, а кто только Нарву не обманывал? Я думаю, что вряд ли. Даже далекие от политики люди говорят: их можно уважать, у них есть позиция, у них есть принципы. Вот посмотрите, даже оказавшись в Эстонии у власти, а потом в оппозиции, их риторика не поменялась. Проблемы, которые есть у государства, они поднимают, они же хотят их решать. А центристы поменялись. С EKRE делали одно, пришла ”Реформа” теперь говорят, что якобы русскую школу не отдадут. Но это только разговоры, пока.

Лариса Оленина также вспоминает уголовные дела, которые были заведены на нее в 2018 году. По словам Олениной, тогда в Нарву приезжала Яна Тоом.