Проблемный перекресток в Пыхья-Таллинне: когда это прекратится?

На прошлой неделе RusDelfi написал новость о трех ДТП в один день на улице Сыле. Две аварии произошли на перекрестке Сыле и Кольде, третья неподалеку. В целом перекресток славится своей аварийность.

И это только те аварии, которые попали на сайт. В реальности на перекрестке возникают проблемы намного чаще. На это есть несколько причин: на широком участке дороги нет островка для пешеходов; поворот налево с Сыле на Кольде опасен из-за большой скорости встречных автомобилей; стертая разметка.

В Транспортном департаменте не считают данный отрезок проблемным. "Аварии происходят главным образом из-за невнимательности водителей (наезд сзади, неправильный выбор полосы движения при повороте). Таким образом, этот перекресток не является более опасным, чем другие аналогичные места", — ответили RusDelfi в департаменте.

По статистике за год на перекрестке Сыле и Кольде произошло 9 аварий. Если же посмотреть на карту аварий, то вокруг перекрестка можно насчитать 14 ДТП. Для сравнения на перекрестке Сыле-Ситси-Мадала 6 аварий, Сыле и Палдиски мнт 21.

Город планирует реконструировать данный перекресток в рамках работ по реконструкции улицы Сыле. По данным Таллиннского департамента транспорта, время работ пока не определено.

Пыхья-Таллинн привлекает все больше и больше людей. Открытие общественных пространств на Каларанна, завод Пыхьяла, новостройки на улице Мануфактуури, Вольта, Коплиских линий и Ноблесснери — заставляют жителей столицы все чаще пересекать границу района. Особенно это актуально в летнее время, так как на территории Пыхья-Таллинна есть два пляжа — Штромка и Палисарка.