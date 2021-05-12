Проблемный перекресток в Пыхья-Таллинне: когда это прекратится?(1)
На прошлой неделе RusDelfi написал новость о трех ДТП в один день на улице Сыле. Две аварии произошли на перекрестке Сыле и Кольде, третья неподалеку. В целом перекресток славится своей аварийность.
За последний год RusDelfi писал о следующих ДТП на данном участке дороги: 1) Пешеход переходил на красный сигнал светофора и спровоцировал цепную аварию, 2) Пьяный велосипедист не смог пересечь шоссе и упал посередине дороги. 3) Водитель без прав врезался в автобус, 4) Гонщик не справился с управлением и врезался в соседний авто.
И это только те аварии, которые попали на сайт. В реальности на перекрестке возникают проблемы намного чаще. На это есть несколько причин: на широком участке дороги нет островка для пешеходов; поворот налево с Сыле на Кольде опасен из-за большой скорости встречных автомобилей; стертая разметка.
В Транспортном департаменте не считают данный отрезок проблемным. "Аварии происходят главным образом из-за невнимательности водителей (наезд сзади, неправильный выбор полосы движения при повороте). Таким образом, этот перекресток не является более опасным, чем другие аналогичные места", — ответили RusDelfi в департаменте.
По статистике за год на перекрестке Сыле и Кольде произошло 9 аварий. Если же посмотреть на карту аварий, то вокруг перекрестка можно насчитать 14 ДТП. Для сравнения на перекрестке Сыле-Ситси-Мадала 6 аварий, Сыле и Палдиски мнт 21.
Город планирует реконструировать данный перекресток в рамках работ по реконструкции улицы Сыле. По данным Таллиннского департамента транспорта, время работ пока не определено.
Пыхья-Таллинн привлекает все больше и больше людей. Открытие общественных пространств на Каларанна, завод Пыхьяла, новостройки на улице Мануфактуури, Вольта, Коплиских линий и Ноблесснери — заставляют жителей столицы все чаще пересекать границу района. Особенно это актуально в летнее время, так как на территории Пыхья-Таллинна есть два пляжа — Штромка и Палисарка.
О необходимости увеличения пропускной способности района говорил еще вице-мэр Андрей Новиков. Когда и как город планирует заняться этим вопросом, чтобы избежать транспортного коллапса?
"В будущем большую роль в соединении Пыхья-Таллинна с другими районами будет играть общественный транспорт (трамвайное и автобусное сообщение), а также пешеходное и велосипедное движение. Таллинн рассматривает возможности новых трамвайных маршрутов, цель которых соединение различных микрорайонов Пыхья-Таллинна с центром города, тем самым повысится пропускная способность. Но и имеющаяся сетка общественного транспорта постоянно пересматривается и модернизируется. Так, с февраля текущего года была продлена автобусная линия номер 73. Теперь маршрут проходит по улицам Копли и Малева до улицы Сепа. Кроме того, Таллинн постоянно улучшает сетку велодорожек и променадов", — заверили в Транспортном департаменте.
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