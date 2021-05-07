ФОТО | Черная полоса: сегодня на улице Сыле в Таллинне произошло три аварии, три человека в больнице

В 7:53 поступило сообщение о том, что на улице Сыле в Пыхья-Таллинне пешеход попал под автомобиль BMW. По предварительным данным, пешеход двигался по пешеходно-велосипедной дорожке и переходил дорогу возле Сыле, 25а. Пешехода — 45-летнюю женщину — доставили в больницу.

В 11:51 поступило сообщение о том, что на перекрестке Сыле и Колде столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, легковой автомобиль Mercedes-Benz врезался сзади в легковой автомобиль Citroën. Скорая доставила в больницу водителя и пассажира Citroën (73-летнего и 46-летнего мужчин соответственно). Водитель Mercedes-Benz — 35-летняя женщина — находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В 12:50 поступило сообщение о том, что возле автобусной остановки "Колде" девятилетний мальчик ехал по тротуару на велосипеде и столкнулся с 61-летней женщиной, в результате чего упал на проезжую часть. К счастью, водитель ехавшего по проезжей части автобуса успел вовремя остановить транспортное средство и мальчик не пострадал. Скорая осмотрела на месте мальчика и 61-летнюю женщину, с ними все в порядке.

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