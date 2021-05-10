Политический обозреватель раскрыл главные козыри EKRE в Нарве

По мнению Сильдама, у EKRE вполне есть шанс найти сторонников среди русскоговорящего населения.

Одним из главных вопросов, занимающих жителей Ида-Вирумаа, является так называемый зелёный поворот — путь к климатической нейтральности, то есть то, что будет с шахтами, со сланцевой энергетикой, и самое главное — что будет с людьми, которые сейчас работают в этой сфере.

Правительство и центристы, говорит Сильдам, обещали решить, что будет с рабочими местами, в процессе экономических изменений, однако EKRE заявляет, что сначала нужно думать о людях. И это наверняка должно найти большое понимание среди населения.

А о различных русофобских высказываниях отдельных представителей EKRE, считает обозреватель, можно забыть.

”Сила EKRE заключается не только в том, как они понимают горняков или энергетиков”, — отмечает Сильдам.

У партии очень консервативный взгляд на традиционные ценности, её представители говорят о том, что не хотят открывать границы для украинских рабочих, не желают пускать в страну темнокожих людей, критично отзываются о сексуальных меньшинствах, а это, по мнению Сильдама, точно найдёт поддержку в глазах определённой части жителей Нарвы и региона.

Основатель EKRE Март Хельме в партийной газете ”Взгляд” так сказал о Бронзовой ночи: ”На улицы вышли обычные люди, которые хотели высказать своё мнение”, однако обозреватель Сильдам не считает это высказывание одного из главных консерваторов страны нелогичным, ведь в январе к власти пришла коалиция из реформистов и центристов, премьер-министром стала председатель Партии реформ Кая Каллас, а очень многие русскоязычные люди говорили, что не могут простить реформистам апрель 2007 года, Бронзовую ночь.

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