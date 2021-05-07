ФОТО | Придется ли эстонской телеведущей заплатить миллион? Слушания по делу о клевете продолжаются

На предварительном заседании, которое состоялось в 2019 года, Занд потребовал за нанесения урона своему имиджу по миллиону евро от каждого предполагаемого виновника. Также он потребовал опровержения ложных утверждений и покрытия материального ущерба на несколько десятков тысяч евро.

В октябре 2018 года несколько молодых женщин сказали в передаче ”Seitsmesed uudised” на TV3, что их использовали в качестве живого товара для бизнесмена по имени Ираджи Занд. Утверждалось, что бизнесмен предлагал девушкам деньги и подарки в обмен на секс. После этого вышла в свет передача Катрин Луст ”Kuuuurija”, в которой выступили еще несколько предполагаемых жертв мужчины.

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