30.04.2021, 07:23
Премьер-министр Кая Каллас отправилась сегодня с визитом в Ида-Вирумаа(42)
Ilmar Saabas
В пятницу премьер-министр Кая Каллас приедет в Ида-Вирумаа. В ходе первого регионального визита премьер-министр сосредоточится на темах выхода из кризиса здравоохранения, зеленой революции и перспективах экономики Ида-Вирумаа.
Программа визита премьер-министра:
9.00 Посещение Ида-Вируской центральной больницы (ул. Ильмаяама, Кохтла-Ярве, у входа в отделение экстренной медицины);
10.20 встреча с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков (Мальми, 8, Йыхви);
12.00 встреча с мэром Нарвы Катри Райк в помещениях инкубатора творческих и медийных предприятий OBJEKT (Линда, 2, Нарва);
13.20-13.50 интервью журналистам в помещениях мультимедийного центра OBJEKT;
14.45 посещение VKG (Ярвекюла, 14, Кохтла-Ярве);
16.30 встреча с представителями Ида-Вируского центра предпринимательства и туристического кластера Ида-Вирумаа (Йыхвиский концертный дом, Парги, 40)