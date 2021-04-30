Премьер-министр Кая Каллас отправилась сегодня с визитом в Ида-Вирумаа

9.00 Посещение Ида-Вируской центральной больницы (ул. Ильмаяама, Кохтла-Ярве , у входа в отделение экстренной медицины);

10.20 встреча с Независимым профсоюзом шахтеров и энергетиков (Мальми, 8, Йыхви );

12.00 встреча с мэром Нарвы Катри Райк в помещениях инкубатора творческих и медийных предприятий OBJEKT (Линда, 2, Нарва);