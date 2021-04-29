Двойное убийство в Турку: спрятавшимся от преступника эстонцам угрожала опасность

Изначальную информацию об инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.

По сообщению полиции, у убийцы не было четкого мотива и случившееся — скорее, следствие совокупности факторов.

Как сказала изданию Helsingin Sanomat комиссар по уголовным делам Кристина Контио, речь идет о конфиденциальной информации, связанной с личной жизнью 27-летнего подозреваемого, поэтому публично комментировать данный аспект нельзя. Можно сказать лишь, что подозреваемый и убитый 27-летний мужчина были хорошими друзьями.

По имеющейся информации, подозреваемый в ночь на 3 апреля в состоянии наркотического опьянения приехал в Перно на встречу с другом. За день до этого между мужчинами на финансовой почве возник конфликт. ”Речь идет о небольшой сумме, так что, скорее всего, это было просто дело принципа”, — отметила Контио.

Первый раз подозреваемый выстрелил в друга во дворе многоквартирного дома. Мужчина был ранен, но ему удалось убежать в дом, а затем в квартиру. 25-летняя женщина и 29-летний мужчина вышли на шум и подвернулись подозреваемому под руку. ”Они оказались в неправильное время в неправильном месте”, — сказала Контио. Сначала перед домом подозреваемый выстрелил в женщину, которая от полученных ранений умерла. Затем он ранил 29-летнего мужчину, после чего направился в дом и убил 27-летнего мужчину, которого ранил до этого. В квартире в это время находился 23-летний мужчина и 49-летняя женщина, которые спрятались.

По данным Õhtuleht, спрятавшиеся в квартире 23-летний мужчина и 49-летняя женщина родом из Эстонии, они являются близкими офицера, который когда-то имел высокий ранг в Силах обороны Эстонии и уже достаточно долго проживают в Финляндии. По данным Iltalehti, речь идет о сожителе жертвы и матери сожителя.

Контио отметила, что в сложившейся ситуации эти люди тоже могли бы стать жертвой преступления. После убийства подозреваемый вышел из квартиры, а возле дома его уже задержала полиция.